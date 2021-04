Tercer día sin agua en Iguazú por bajante del río

lunes 05 de abril de 2021 | 6:05hs.

Vecinos autoconvocados y la agrupación Mujeres Autoconvocadas de Puerto Iguazú se hicieron presentes ayer frente a la sede del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), tras tres días sin provisión de agua potable a los 30 barrios que componen la red de distribución del líquido vital.

Reclamaron la falta de organización e inacción de Imas ya que casi 16 horas después de haber suspendido el servicio avisaron a la comunidad a través de un escueto comunicado que redujeron la producción de agua potable en un 80% por ciento, debido a la bajante abrupta del río y solicitaron el cuidado del agua. Sin embargo muchos hogares ya registraban faltante del líquido vital.

Los vecinos autoconvocados volverá a reunirse hoy frente al Imas desde las 9, en reclamo porla falta de agua.

La problemática se conoció el pasado viernes pasadas las 20, cuando desde Imas informaron que debido a la bajante del río la toma de agua estaba fuera de servicio ya que el nivel de agua había quedado por debajo del cárcamo y que estaban trabajando para poner en funcionamiento la balsa construida en abril del año pasado para paliar la situación en tanto aumente el caudal del río Iguazú.

No obstante, hasta ayer a la tarde aún no habían logrado ponerlo en funcionamiento y no precisaron en cuánto tiempo finalizarán los trabajos. En tanto, aclararon que la planta potabilizadora está trabajando con un caudal mínimo de agua que es tomada del arroyo Mboca-í, buscando abastecer la zona centro de la ciudad y al hospital local, al que asiste por el momento los Bomberos Voluntarios. Además algunas personas que cuentan con los medios se acercaron a la planta potabilizadora para cargar agua en tanques o tachos de aceitunas para abastecerse.

“Siempre pasa lo mismo, no puede ser que no puedan prever estas cosas, otra vez le pueblo sin agua, estamos en Emergencia Sanitaria y nos dicen que hay que lavarse las manos ¿con que? Exigimos la destitución del encargado y soluciones urgentes”, indicó Ramona Romero.

Por su parte, Mirian Ramírez, argumentó: “Yo soy docente, ¿Cómo doy clases mañana si no hay agua? Constantemente digo a mis alumnos que hay que lavarse las manos. Iguazú siempre igual, ayer compramos agua pero hoy ya no se consigue, no se puede vivir así”.

Los turistas también sufrieron la falta de agua. “Tenemos un hotel chiquito con quince habitaciones, durante tres días los turistas nos reclamaron ¿qué puedo hacer yo? Nada, el problema es mío pero la culpa es de los operarios que no realizaron el mantenimiento de las bombas, pero yo pongo la cara”, dijo Matías Gómez.

En horas de la tarde de ayer se conoció que los concejales del bloque renovador se reunieron sin convocar a los concejales de la oposición y redactaron un comunicado dirigido al gobernador Oscar Herrera Ahuad y a los diputados provinciales para que se arbitren las medidas urgentes a fin de que Imas restablezca el suministro de agua potable a la ciudad y se prevean los mecanismos técnicos y logísticos que resuelvan los bruscos cambios que se presentan en el río Iguazú.

Cabe destacar que la bajante del río Iguazú que se registró el viernes, según los datos estadísticos de Prefectura Naval Argentina en menos de 24 horas se registró un descenso de casi tres metros y continuó bajando, el domingo la altura del río Iguazú fue de 4 metros bajando.