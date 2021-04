Jimena reapareció y en menos de 24 horas revolucionó las redes

sábado 03 de abril de 2021 | 6:00hs.

En menos de 24 horas Jimena Barón volvió a las redes sociales; anunció un tema nuevo; lo estrenó; se volvió tendencia; hizo un vivo con miles de personas y confirmó que esta otra vez soltera.



La cantante reapareció luego de 8 meses de silencio e hizo todo el ruido que no hizo durante el largo tiempo en el que estuvo fuera del ojo publico.



Presentó ‘Flor de Involución’, su primer single del 2020 y, seguramente, no será el último. El video fue idea de la cantante -conocida en el mundo de la música como J- Mena, y fue dirigido por Rocio Crudo y Alejandro Ciancio, junto a la productora Rebolucion. Fue producida por Richie López, en el momento más intenso de la cuarentena y se hizo durante una sesión por Zoom.



“No quiero que se confundan y piensen que volví porque entendí la vida, no la entiendo una mierd*, menos en el amor. Hice esta canción, me va como el ort* en el amor, calculo que me va a seguir yendo como el ort*, entonces voy a hacer más canciones de desilusión”, dijo la Cobra con su sinceridad característica.