Covid-19: Virasoro analiza una restricción absoluta en caso de que el ritmo de contagio siga sin control

La localidad correntina de Gobernador Virasoro atraviesa el momento más crítico desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

Está en Fase 3 desde hace algunos días, mantiene varias actividades restringidas y a los pobladores las autoridades recomendaron no salir de sus casas a no ser que el motivo sea de urgencia, pero igualmente la cifra de casos confirmados no deja de crecer.

Al día de ayer, según indicaron desde el Hospital Miguel Sussini, la ciudad tenía 433 casos positivos de Covid-19, y el parte provincial sumó hoy 24 nuevos casos en la localidad, lo que hace un total de 457 activos.

El total de pacientes recuperados es de 575, han fallecido 5 como consecuencia de la enfermedad, mientras un total de 895 se encuentran aisladas preventivamente.

Cabe recordar que debido al creciente número de casos Virasoro se encuentra en Fase 3 hasta el 9 de abril, inclusive.

El intendente Emiliano Fernández expresó a medios periodísticos que si la situación no se revierte en pocos días, evalúa la posibilidad de solicitar un pase a Fase 1 (con restricciones absolutas).

Normativas de Fase 3

Desde el sitio oficial de la Municipalidad de Gobernador Virasoro difundieron las medidas que regirán hasta el 9 de abril, tanto de circulación como también para ingresar o salir de la localidad. Las mismas rigen desde el 26 de marzo.

Para solicitar permisos de ingreso o egreso (salvoconducto) podrán hacerlo en la dirección siguiente: gestion.munivirasoro.com/permisos.

1- VIAJES A LOCALIDADES CORRENTINAS con más de 20 casos activos. Solicitar permiso para salir con 48 horas de antelación, detallando motivo de viaje y al regreso recomendamos realizar aislamiento de 5 días.

2- CIUDADANOS QUE QUIERAN INGRESAR A LA CIUDAD DESDE OTRAS PROVINCIAS que no sean de Corrientes o Misiones. Solicitar permisos en permisos.corrientes.gob.ar con test de Covid-19 negativo y realizar aislamiento obligatorio por 10 días.

3- COMERCIOS, CONSULTORIOS Y ESTUDIOS (excepto farmacias de turno y estaciones de servicio: de 7 a 21. Con capacidad máxima habilitada y protocolos sanitarios.

KIOSCOS: de 7 a 23.

RESTAURANTES: de 7 a 15 únicamente delivery, con protocolos sanitarios.

4- BARES Y CASINOS: cerrados.

5- PREDIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: cerrados.

6- GIMNASIOS Y CANCHAS PRIVADAS (fútbol 5, paddle, tenis): cerrados.

7- ENCUENTROS SOCIALES Y FAMILIARES: suspendidos.

8- TEMPLOS E IGLESIAS: cerrados.

9- RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN NOCTURNA: de 00 a 06 excepto trabajadores esenciales.

10- GOMERÍAS, TALLERES MECÁNICOS, SERVICIOS FÚNEBRES, TAXIS, REMISES Y VETERINARIAS: de 7 a 21 con servicios de guardia.