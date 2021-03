Covid-19: Virasoro transita su momento más crítico, mientras Santo Tomé bajó los casos pero sigue alerta

Los controles en los ingresos a la ciudad se reforzaron y recomiendan a la población no movilizarse a localidaldes vecinas. Foto: Facebook.

La localidad correntina de Gobernador Virasoro atraviesa el momento más crítico desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

Está en Fase 3 desde hace algunos días, mantiene varias actividades restringidas y a los pobladores las autoridades recomendaron no salir de sus casas a no ser que el motivo sea de urgencia, pero igualmente la cifra de casos confirmados no deja de crecer y eso es preocupante.

Al día de ayer, según indicaron desde el Hospital Miguel Sussini, la ciudad tenía 373 casos positivos de Covid-19, y el parte provincial sumó hoy 53 nuevos casos en la localidad, lo que hace un total de 426 activos.

El total de pacientes recuperados es de 545, han fallecido 5 como consecuencia de la enfermedad, 2.714 personas fueron dadas de alta mientras un total de 814 se encuentran aisladas preventivamente.

Cabe recordar que debido al creciente número de casos Virasoro se encuentra en Fase 3 hasta el 9 de abril, inclusive.

En ese contexto continúan realizando hisopados, pero no masivamente, sino que el equipo de epidemiología provincia va llamando por grupos a determinado número de personas como muestra poblacional.

El call center municipal continúa funcionando para quienes tengan síntomas, o bien, si tuvieron contacto con un positivo, deben comunicarse al 3756-437455.

Normativas de Fase 3

Desde el sitio oficial de la Municipalidad de Gobernador Virasoro difundieron las medidas que regirán hasta el 9 de abril, tanto de circulación como también para ingresar o salir de la localidad. Las mismas rigen desde el 26 de marzo.

Para solicitar permisos de ingreso o egreso (salvoconducto) podrán hacerlo en la dirección siguiente: gestion.munivirasoro.com/permisos.

1- VIAJES A LOCALIDADES CORRENTINAS con más de 20 casos activos. Solicitar permiso para salir con 48 horas de antelación, detallando motivo de viaje y al regreso recomendamos realizar aislamiento de 5 días.

2- CIUDADANOS QUE QUIERAN INGRESAR A LA CIUDAD DESDE OTRAS PROVINCIAS que no sean de Corrientes o Misiones. Solicitar permisos en permisos.corrientes.gob.ar con test de Covid-19 negativo y realizar aislamiento obligatorio por 10 días.

3- COMERCIOS, CONSULTORIOS Y ESTUDIOS (excepto farmacias de turno y estaciones de servicio: de 7 a 21. Con capacidad máxima habilitada y protocolos sanitarios.

KIOSCOS: de 7 a 23.

RESTAURANTES: de 7 a 15 únicamente delivery, con protocolos sanitarios.

4- BARES Y CASINOS: cerrados.

5- PREDIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: cerrados.

6- GIMNASIOS Y CANCHAS PRIVADAS (fútbol 5, paddle, tenis): cerrados.

7- ENCUENTROS SOCIALES Y FAMILIARES: suspendidos.

8- TEMPLOS E IGLESIAS: cerrados.

9- RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN NOCTURNA: de 00 a 06 excepto trabajadores esenciales.

10- GOMERÍAS, TALLERES MECÁNICOS, SERVICIOS FÚNEBRES, TAXIS, REMISES Y VETERINARIAS: de 7 a 21 con servicios de guardia.

Santo Tomé tranquilo, pero alertas

Al día de hoy, sin casos nuevos, la Comisión de Emergencia y el Hospital San Juan Bautista de la localidad de Santo Tomé (Corrientes) reportaron 25 casos positivos activos de Covid-19. Además hay 367 recuperados, 5 fallecidos y 397 acumulados desde el inicio de la pandemia.

Esta ciudad se encuentra en Fase 5 después de salir de un momento crítico y la mayoría de sus actividades han sido habilitadas (con protocolo).

No obstante, a causa del aumento exponencial de casos positivos de Covid-19 en ciudades como Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Gobernador Virasoro, desde la Comisión de Emergencia recomiendan a la población evitar viajar desde y hacia esos destinos.

Este pedido es hasta tanto las localidades vecinas normalicen su situación sanitaria, a excepción de trabajadores esenciales y personas que requieran traslados por motivo de salud.

Desde la Comisión de Emergencia reiteran la importancia del cuidado personal: uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social, desinfección de manos.