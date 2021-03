Estados Unidos: Joe Biden pidió prohibir las armas de asalto tras el tiroteo de Colorado

martes 23 de marzo de 2021 | 23:15hs.

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este martes al Congreso aprobar “inmediatamente” medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto y cargadores de alta capacidad.

“Podemos salvar vidas” con el control de armas, dijo Biden en una declaración desde la Casa Blanca sobre el tiroteo que este lunes dejó diez muertos en un supermercado de Boulder (Colorado). Este brutal ataque ocurrió menos de una semana después de que ocho personas murieran en una serie de ataques a spas en Atlanta.

En este sentido, Biden subrayó que “no hace falta esperar un minuto más y mucho menos una hora” para “tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro”.

“Deberíamos prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país”, indicó, y recordó que el Congreso logró superar sus divisiones y aprobó un veto a este tipo de armamentos durante diez años en 1994. El mandatario recalcó que él era el presidente de la Comisión Judicial cuando fue aprobada esta reforma.

“Fue la ley que más duró. Y redujo estas matanzas de masas. Deberíamos volver a hacerlo”, agregó.

“Urjo a mis colegas de la Cámara de Representantes y del Senado a actuar”, pidió, según el sitio The Hill. El mandatario pidió al Senado que apruebe “inmediatamente” dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya dio luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de fuego. ”Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense”, afirmó Biden.

“Esas familias que hoy están de luto por la violencia armada en Colorado y Georgia y en todo el país, tenemos que actuar para que no haya más de ustedes, sino menos, a medida que pasa el tiempo”, agregó.

El ataque en Boulder, Colorado

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15 del lunes, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers. Diez personas murieron, entre ellas el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, fue imputado con diez cargos de asesinato en primer grado

Además de los ataques de Colorado y Georgia, hubo una serie de otros cinco tiroteos que dejaron unos 27 heridos y un muerto desde el martes pasado en ciudades como Stockton, California; Gresham, Oregón; Houston y Dallas, Texas; Filadelfia, Pensilvania, según un relevamiento realizado por el canal CNN.