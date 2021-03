Investigan a edil que pidió licencia en escuela y no en el Concejo

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Ediles del Concejo Deliberante de Puerto Esperanza pidieron la conformación de una comisión investigadora contra la presidente del cuerpo, Sandra Gamarra, luego de solicitar una licencia por maternidad en la escuela donde trabaja y no en el recinto donde ejerce la presidencia.



A través de un nota, los concejales aducen que el pedido de investigación se debe a que “se constituye una grave falta ética y moral el hecho de usufructuar una licencia de maternidad con el goce de sueldo en una escuela, lo cual implica la designación de un docente suplente para reemplazarla durante todo el tiempo que dure la licencia, ocasionando un grave perjuicio al erario público, cuando al mismo tiempo concurre regularmente a desempeñarse como concejal y presidente de este Concejo Deliberante”, señala el escrito al que tuvo acceso El Territorio. Y añadieron que “no se puede estar aguardando reposo en un empleo y asistir al otro, sin incurrir en una grave infracción ética y moral”.



Más tarde, en el escrito señalan que “es procedente la presente moción de Cuestión de Privilegio, ya que esta irregularidad constituye una falta ética, moral y laboral resultando una grave inconducta en el ejercicio de sus funciones”, por el hecho de solicitar licencia en un lugar de trabajo -en dos escuelas de la comuna y presuntamente con goce de haberes- y en el otro no, es decir, en el Concejo.



El hecho cobró trascendencia luego de la conformación de la comisión investigadora, para lo cual se designó a los concejales Daiana Solanch Radke, Martín Duarte y Pedro Rubén Darío Chamorro por el término de 30 días, en el cual se estima que emitirá el informe respectivo en torno a las investigaciones y las sugerencias del caso.



En uno de los puntos de la resolución que fijó la creación de la comisión investigadora señala que, por el momento, “la presidenta no será miembro nato de la misma, y no podrá participar de sus reuniones por ser parte investigada en sus actuaciones”.



Defensa

Gamarra, en diálogo con este matutino, comentó que “el bebé nació en medio del receso de verano, por lo que no saqué licencia porque no había sesiones ni comisiones ni ninguna actividad”. Con ello, considera inexistente los reclamos en su contra, cuando sólo la licencia en el sector docente se dio en la época de vacaciones y conforme con las legislaciones del sector docente.



“El Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias y ahí me enteré del pedido de destitución en mi contra, porque pedí licencia por maternidad en las escuelas donde trabajo y no en el Concejo, porque justo el nacimiento fue en medio del receso, en el que ni una comisión de trabajo funciona. Con eso se excusan para pedir mi destitución, citando incumplimiento en varios artículos de la ley laboral, cuando las legislaciones son otras”, explicó.



Indicó que hubo varios pedidos de creación de comisión investigadora para pedir la destitución de la banca de Gamarra. “Sorprendió los varios pedidos para la creación de una comisión que me investiguen por algo que pasó. Se dio curso al proceso y se verá qué pasará y qué resultados tendrá la investigación”, señaló.



Aclaró que la licencia en las escuelas son sin goce de haberes, contrario a lo expuesto en el pedido en su contra, y que seguirá atentamente la decisión que tome la comisión investigadora en los próximos días, acusación que considera “injusta”.