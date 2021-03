Bianco destacó rendiciones a término de los municipios

domingo 21 de marzo de 2021 | 0:15hs.

El Tribunal de Cuentas en noviembre trasladó todas las dependencias del organismo en el nuevo edificio, ubicado sobre avenida Roque Pérez 1713, esquina Buenos Aires, de Posadas. Desde entonces se unificó en un solo lugar la tarea que por falta de espacio se venía utilizando en tres edificios distintos.

“La verdad que fue un gran desafío para la gente, sobre todo más antigua del Tribunal que pasó por lugares realmente escabrosos si cabe el término”, dijo la presidente del organismo Fabiola Bianco al describir las condiciones en las que estaba el edificio al momento de asumir la función. “Por suerte, con el apoyo del poder político porque lógicamente el Tribunal de Cuentas no tiene recursos propios para avanzar en una obra pública de esta envergadura, se transformó en uno de los edificios más moderno de la ciudad”. Tiene once pisos, para albergar al cuerpo colegiado, conformado por un presidente y dos vocales, cada uno de esos vocales tiene un área de especificidad; uno tiene que ver con las municipalidades y otro, con la administración central. “Logramos armar, por ejemplo, como cuestión novedosa una dirección de informática y por supuesto, la tecnología incorporada a este edificio inteligente y sustentable”, dijo en entrevista concedida a Meta Data, el programa de televisión producido por el diario El Territorio.

¿Cómo les afectó la pandemia y cómo se adaptaron?

Elaboramos un protocolo de trabajo para poder comenzar a funcionar lentamente. En mayo nos fuimos reincorporando. Hasta ahora siguen sin reincorporarse el personal de riesgo. O sea, estamos trabajando con un 50 por ciento de las personas y la verdad que a pesar de todo eso, creamos normas que nos permitieran acceder a la información que necesitábamos para realizar el control en los municipios. Logramos hacer un sistema digital. La semana pasada, al pedir los números del ejercicio 2019 que venció justamente en plena pandemia el 31 de mayo -tiene un año para expedirse sobre la aprobación o desaprobación de las cuentas- surge que tenemos 42 ejercicios municipales con sentencias y el resto están en elaboración. Solamente dos determinaciones de oficio, que es cuando no viene el municipio a rendir cuentas o no rinde directamente, ni hace la rendición trimestral ni la anual. Cuando en el 2016 asumía, entre junio y agosto del 2016- nosotros teníamos entre 12 y 13 municipios por año que no rendían nada de sus cuentas. Con el trabajo de capacitación, de transmisión de conocimientos, de facilitación de la tarea de territorialidad, donde el Tribunal de Cuentas estaba presente y no solamente para controlar, el resultado fue este, que hoy después del aislamiento, después de pasar meses muy duros, tuvimos solamente dos municipios que no rindieron sus cuentas cuando; le vuelvo a repetir en el año 2016 cuando yo llegué aquí, teníamos 12 a 13 municipios que no rendían las cuentas y teníamos que de oficio, comenzar a estudiar esas cuentas recabando información bancaria, presupuestaria, etc.

¿Qué acciones se ejecutan ante la falta de rendición de cuentas?

Para empezar, el intendente es responsable de la rendición. La primera obligación es trimestral y si no rinden se aplican multas porque así está previsto en la norma. La rendición anual vence el 31 de mayo. Vencidos el plazo a los 5 o 6 días, el Tribunal de Cuentas emite una resolución y se inicia el trámite de oficio y por supuesto, se hace la denuncia penal contra ese intendente que no rindió la cuenta que se hace simultáneamente.

¿Efectivamente los intendentes son sancionados económicamente cuando no hacen rendiciones o hay irregularidades? ¿Existen casos en los que debieron responder con sus patrimonios, tras un fallo judicial?

Hay muchísimos casos. No le puedo dar nombres pero el funcionario tiene la obligación de rendir cuentas; es personal, no es de la municipalidad. Es el funcionario quien con su propio patrimonio responde por aquellas malas rendiciones o no revisiones y tenemos muchísimos casos. Y notificamos de esa sentencia al Concejo Deliberante y al Ejecutivo, por supuesto, en la persona del intendente y del contador municipal y tesorero como responsables solidarios.

¿Cómo es el proceso de verificación de la cuenta pública, en el caso de la administración central?

No digo que sea más sencilla, sino que los cuentas mandantes, como les llamamos a los responsables de rendición -lo que equivale al intendente, tesorero y contador municipal- en la provincia, uno tiene una serie de estamentos previos a los que pasan el gasto que es lo que se llama burocracia; la burocracia bien entendida, bien ejecutada, es buena porque no es más ni menos que el control del dinero que se gasta y cómo se gasta. Se hace a través de, primero un director de administración, después contaduría a través de los delegados fiscales, que actúan como organismo de control interno; actúan como la Sindicatura de la Nación, (Sigen).

¿Se avanza en la digitalización de los expedientes?

La mesa de entrada es el lugar neurálgico y tenemos digitalizados los expedientes. Hoy todo está estandarizado y estamos a un paso para la notificación electrónica.Hoy tenemos para hacer la notificación de manera electrónica y estamos en este camino, con funcionarios ya con firmas electrónicas. Estamos en ese proceso, que sin dudas, va a ser el gran paso en el plan de digitalización.