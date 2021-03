Alberto Fernández: "Nosotros queremos la vacuna para todos"

sábado 20 de marzo de 2021 | 20:35hs.

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado a la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y a la posición de la oposición al respecto y sostuvo: “Nosotros queremos la vacuna para todos; en la fila de ellos quieren que compren la vacuna los que tengan plata”.

El mandatario pronunció estas palabras al cerrar un acto en homenaje a trabajadores detenidos-desaparecidos durante la última dictadura, al cumplirse el miércoles próximo 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Van a decir que este discurso genera grieta. Pero los que estamos acá queremos la vacuna para todos y todas, queremos que todos puedan vacunarse. En las filas de ellos quieren que compren la vacuna los que tienen plata, cuando quieran y que el resto espere”, sostuvo el jefe de Estado.

“Pero la enfermedad no espera y ataca a todos y la vacuna tiene que llegar cuanto antes. En esa idea está la cultura del descarte: el que pueda pagársela que se la pague. Eso dicen”, agregó.

Alberto Fernández hizo referencia así al reclamo de dirigentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, para que las provincias, obras sociales y otros sectores de la salud puedan comprar vacunas y "suministrarlas por su cuenta".

"Me solidarizo con cada agravio que sufre cada uno de nosotros de parte de los republicanos, que nos atacan y nos agravian. Nunca le pido a la sociedad que me tolere por lo que pienso, siempre le pido que me respeten, que nos respetemos, porque tolerar es lo más parecido a soportar algo que a uno le disgusta. Y a mi nadie debe soportarme como yo no debo soportar a nadie, sólo debo respetar al otro", continuó el Presidente.

La actividad se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA).