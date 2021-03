San Pedro suma una nueva muerte por covid y analizan cómo seguirán las restricciones

miércoles 10 de marzo de 2021 | 11:04hs.

La situación epidemiológica se complica en la localidad de San Pedro, si bien a la fecha no hay internados en el hospital local, los positivos siguen en aumentos y en la jornada de ayer, falleció un hombre que el pasado 1 de marzo arrojó positivo para coronavirus. Se trata de Francisco Rolón de 75 años, quien luego de estar 20 horas en terapia intensiva dejó de existir en el sanatorio Buddenberg.

El deceso fue confirmado a El Territorio, por familiares. Rolón padecía diabetes e hipertensión, el pasado 27 de febrero comenzó a sentirse mal, presentando fiebre y cuadro respiratorio, sus familiares lo llevaron al hospital local donde estuvo internado, logrando buena recuperación hasta el lunes 01, cuando le realizaron el hisopado y arrojó positivo para coronavirus, entonces los médicos consideraron que debía continuar internado.

La situación se complicó, y el jueves pasado fue derivado a Eldorado, donde estuvo internado en el Buddenberg hasta el domingo en sala común, por las complicaciones de una pulmonía múltiple desencadenada por el virus , pasó a terapia intensiva y falleció a las 15:30 de ayer. Sus familiares no pudieron despedirlo y llaman a la población a tomar conciencia "Más que nada es decir a la población lo importante de mantener los cuidados, mi papá así como llegó fue sepultado, es triste no poder despedirlo, ninguno de nosotros tiene síntomas, pero no hay que dejar de cuidarse" indicó en diálogo con El Territorio, Norma Rolon, hija del fallecido.

A consecuencia, desde el Ejecutivo Municipal, mostraron preocupación por el contexto epidemiológico en la zona, donde las localidades vecinas presentan un aumento importante en el número de casos, por lo que, analizan cómo seguirán las restricciones. "Es muy preocupante, las restricciones anteriores ayudaron un poco, nos inquieta la situación de las otras localidades a las que debemos acudir en caso de que un paciente se agrave, vamos a analizar muy bien cómo seguirán las medidas", señaló por su parte el intendente Miguel Dos Santos.

Las medidas se conocerán en las próximas horas.