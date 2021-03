Implacable

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Tokio le tiró la experiencia encima a OTC, lo venció por 108-63 en el Templo Oriental, por la 2ª fecha de la región NEA del torneo Federal y lidera el grupo.



Apoyado en los buenos arranques de Lucas Landi y en la presión alta, Tokio pegó rápido y le marcó el rumbo del partido a OTC.



El dueño de casa, a diferencia del primer partido, estuvo efectivo desde el inicio y poco a poco fue sacando ventaja ante los jóvenes obereños, que se vieron superados por la jerarquía de los posadeños.



Si bien Tokio pudo sacar una ventaja aún mayor, falló varios tiros libres y por eso se fue al primer descanso arriba por 10 puntos (21-11).



El inicio del segundo cuarto tuvo la misma tónica. Tokio robó rápido y estuvo efectivo, por eso promediando el segundo cuarto, el Japonés sacó la máxima de 17 puntos. La contracara fue un errático conjunto celeste, que estuvo muy nervioso y que, cuando tuvo la posibilidad, no pegó para achicar la diferencia.



Como Tokio se cerró bien en la zona pintada cuando tuvo que defender, OTC optó por los tiros de tres puntos y desde el perímetro encontró las respuestas necesarias para achicar la brecha en el marcador, pero no fue suficiente.



En los últimos minutos, el Japonés aprovechó el recambio, le dio más dinámica a la ofensiva y aprovechó las falencias de los visitantes. Tokio se fue arriba por 19 (53-32) y dejó en claro que no iba a sacar el pie del acelerador.



El Japonés no se quedó con la diferencia de la primera mitad. Fue por más desde el inicio de la segunda parte, Agustín Ponissi movió el banco y le dio resultados. Además, Nelson Peralta cumplió bien su rol en la zona pintada y por eso el dueño de casa siempre llegó con peligro.



De tres puntos, con penetraciones, con jugadores del banco, con los titulares. Tokio desplegó todo su potencial en el tercer cuarto ante OTC que se vio sobrepasado por la presión del local y que empezó a fallar más de la cuenta



Tokio fue constante, mantuvo en todo momento la idea de recuperar rápido y sacó mucho rédito de la diferencia de jerarquía ante un equipo juvenil del Celeste.



Sobre el final del tercer cuarto Tokio sacó más de 30 puntos (80-49) y por eso Ponissi decidió darles lugar a los juveniles Santiago Coronel, Genaro Cabrera y Joaquín Sarquis.



Los diez minutos finales solamente sirvieron para que Tokio estire la ventaja en el marcador y cierre una noche en la que solamente lamentó la salida de Santiago González por lesión.



En la próxima fecha, Tokio visitará a Colón en Corrientes, mientras que OTC será local ante Regatas de Resistencia.