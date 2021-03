Para la violencia o para el mundo

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:05hs.

En pandemia, las violencias contra las mujeres y niñas han recrudecido. El confinamiento, la pérdida del empleo, la ampliación de las demandas de cuidado en el hogar repercuten de manera negativa en el conjunto de la sociedad pero impactan más en mujeres y niñas.



En un orden global que se desploma desde la irrupción del Covid-19, las brechas de género y las manifestaciones del machismo no hacen más que exacerbar.



Según una publicación de la Organización de las Naciones Unidas, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea -en muchos países- revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar.



Es que si bien la cuarentena, en sus distintas fases, ayuda a limitar la propagación del virus y disminuir los casos graves y mortales de la enfermedad, las mujeres y las niñas que sufren violencia doméstica se encuentran encerradas con sus agresores y, cada vez más aisladas de las redes de contención y ayuda.



Esta alarma de la ONU encuentra su correlato en cada territorio. Por ello, en este 8M otra vez se sale a las calles para visibilizar la violencia y exclusión que viven las mujeres y con especial énfasis en denunciar a las violencias como otra pandemia mundial.



Huelga

En toda la Argentina -como desde 2016- se replicarán paros, marchas e intervenciones artísticas para concientizar y exigir a los tres poderes de la democracia acciones concretas para el respeto de los derechos humanos de las mujeres y disidencias y de sus hijos e hijas.



Misiones, que no escapa a este entramado social que reproduce y perpetúa la violencia sexista, tendrá también manifestaciones y actividades durante toda la jornada.



Organizaciones feministas y asociaciones que abordan la problemática de género llamaron a la comunidad a marchar y poner en agenda la cuestión del género, la necesidad de políticas específicas y mayores recursos económicos para su abordaje y capacitación a quienes se desempeñan dentro de la cadena de asistencia a las víctimas, ya que su actuación, muchas veces, es la diferencia entre la vida y la muerte.



Justamente, las movilizaciones estarán atravesadas por consignas como el cumplimiento efectivo de la Ley IVE, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, o el endurecimiento de las penas para quienes ejerzan violencia contra sus parejas o ex parejas, ante una escalada de femicidios.



Violencia en datos

El Registro Nacional de Femicidios de la organización Mumalá contabilizó en total, en los dos primeros meses de este año, 47 femicidios en Argentina, lo que arroja un promedio de uno cada 30 horas, que derivaron en que 55 chicos se quedaron sin madre.



De ese total, 39 fueron femicidios directos, tres vinculados de niños varones, otros tres de niños varones por interposición en el hecho violento y dos vinculados de niñas mujeres.



En Misiones se registró en enero un femicidio vinculado, de un pequeño de meses.



La Línea 137, que asiste ante llamados por violencia, también observó un incremento en los pedidos de auxilio en Misiones, con un promedio de 200 llamadas por semana.



Se aclaró que son cifras parciales y que se está desarrollando un informe sobre lo actuado durante la pandemia y que pone el foco en las zonas, las formas de violencia, la situación socioambiental de la familia, y el seguimiento a las partes. La finalidad es contar con un mapa de las violencias.



“Conociendo la realidad de quienes sufren violencia, su situación económica, de contención, si tiene hijos y también del agresor, si hay consumo de sustancias, si es reincidente, entre otros datos, vamos a poder tomar mejores decisiones con soluciones para las víctimas”, explicó Sandra Galeano, que el 10 de febrero asumió como titular de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, que tiene a cargo el programa de la Línea 137 de asistencia a víctimas de violencia de género.



En entrevista con El Territorio, la funcionaria explicó que entre los ejes de su gestión estará el fortalecimiento de una red para la contención de las mujeres víctimas de violencia. De esta manera, organismos del Estado y de la sociedad civil articularán para llegar con respuestas en las esferas de la educación, el desarrollo social y habitacional, la salud integral, el trabajo, el seguimiento de los casos en la Justicia, entre otros.



“Estamos trabajando en la elaboración de este informe sobre las llamadas que llegan a la Línea 137 y sobre cómo siguen su curso, si se llega a denunciar en la Policía, si la Justicia interviene, si se dan acciones como la exclusión del hogar, la perimetral, el botón antipánico”, describió Galeano sobre el proceso que se desanda a partir de una comunicación a la 137.



“La violencia de género y también la violencia contra los niños, la violencia doméstica, es sumamente compleja, tiene raíces muy profundas, y para revertir estos números crecientes, como sociedad, todos tenemos que involucrarnos. Cada uno hace su parte. Para eliminar la violencia y para construir un mundo más igual, todos tenemos que cumplir un rol”.



Explicó, asimismo, que otra tarea será la difusión de la Línea 137 a toda la comunidad, como una herramienta para buscar ayuda. “Queremos trabajar con los merenderos, con los referentes barriales, con las organizaciones sociales, poder capacitar y sensibilizar en temáticas de género y trabajar cerca, porque son ellos quienes conocen a los vecinos, saben si alguien requiere ayuda. Nuestro objetivo es que se sepa en toda la provincia que funciona esta línea, todo el año, sin feriados y que es gratuita”.



Sostuvo, además, que en la provincia se avanza en la confección de un registro único de actuaciones de violencia familiar de acuerdo a la Ley XIV N°6.



Emergencia nacional

La organización feminista Mumalá presentó el 3 de marzo en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en violencias de género junto a 130 mil firmas.



Mumalá Misiones convocó a una marcha hoy a las 8 desde el mástil de la avenida Uruguay a la plaza 9 de Julio, donde se socializará el contenido del proyecto de declaración de la emergencia en violencias de género que habilita la asignación de recursos y el fortalecimiento de políticas.



Carolina Maidana, coordinadora de Mumalá Misiones, indicó a este medio que “en esta marcha vamos a dar a conocer los puntos más destacados del proyecto y además vamos a seguir juntando firmas de adhesión. Uno de los temas salientes es el de contar con mayor presupuesto para la atención de casos de violencias y también para la ayuda económica de víctimas de violencia y familiares de víctimas de femicidio”.



Maidana aportó números surgidos de las intervenciones de campo en toda la provincia: “Es una realidad que la violencia de género aumentó durante la pandemia”.



Según los registros de Mumalá Misiones, no hubo femicidios directos en lo que va de 2021, sí hubo un femicidio vinculado y 21 intentos de femicidio.



“Muchos de esos intentos de femicidio no están reflejados en la carátula, pero nosotros lo registramos así por la gravedad del hecho. Por eso es tan importante que en la toma de la denuncia se escuche a la víctima y se transcriba todo su relato, que la Justicia tome las medidas de protección. Nosotros estamos pidiendo seguimiento a las medidas de protección de las víctimas, porque si nadie controla sabemos qué pasa. Pedimos el registro de violencia y pedimos dispositivos para el control de los violentos, en la provincia no hay dispositivos electrónicos para los violentos. Está el botón antipánico. Pero lo que buscamos es que la mujer pueda recuperar su libertad, que no recaiga en la víctima el peso del cuidado”.



Asimismo, otras organizaciones y colectivos feministas citan a participar de una marcha desde el mástil a las 15.30, el recorrido será con postas hasta la plaza 9 de Julio, habrá micrófono abierto y luego intervenciones y números artísticos; se solicita usar barbijos.

Para agendar

A las 8 desde el mástil

Mumalá convoca a concentrarse a las 8 en la plazoleta de avenidas Mitre y Uruguay, de Posadas, para partir hacia la plaza 9 de Julio.



Micrófono abierto

A la tarde, la marcha será con concentración a las 15.30 en el mástil y luego movilización hasta la plaza 9 de Julio. Habrá micrófono abierto y luego intervenciones artísticas.



Mural vulvas

A las 15.30, la Coletiva Mora de artistas plásticas inaugurará el mural vulvas, en la esquina de Catamarca y Buenos Aires, un proyecto para visibilizar la diversidad de cuerpos, luego se unirán a la salida de la marcha desde el mástil.

La pandemia de la violencia

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación difundió ayer un informe que da cuenta de que en el 2020 se cometieron 295 femicidios, de los cuales 219 se cometieron específicamente durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta fin de año.



Los datos evidencian el aumento de femicidios en comparación con los registros de los años anteriores: en 2018 se registraron 281 casos y en el 2019, fueron 280 los femicidios.



En su informe, el Observatorio plantea que “la pandemia -con todas sus implicancias socioambientales-, y las medidas de aislamiento, han contribuido al aumento de los casos de violencias hacia las mujeres y niñas y de los femicidios”. Se detalló que el lugar más inseguro para las mujeres es el propio domicilio.