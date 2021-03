Celina Rucci contó su lucha contra la leucemia

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:00hs.

“El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con más preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo”, escribió Celina Rucci en Instagram. El posteo iba acompañado de un video que recopilaba fotos de los distintos momentos de su tratamiento contra la leucemia.

“El 28 de mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas estaba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo a parte de lo grandioso y ángel que es”, agregó sobre su pareja el médico rosarino Federico Girardi.

“Pasé muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tomé con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto, y así fue, después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe”, precisó Celina y agregó que le fue muy difícil disimularlo en las redes o verse frágil, “porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto. Volví a Argentina, donde me pude reencontrar con mi gente y mostrarles que estoy muy bien y que sigo igual de leona”, cerró.