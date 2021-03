La vuelta al mundo de Emilia Attias junto a su hija

sábado 06 de marzo de 2021 | 3:26hs.

Este sábado vuelve Resto del Mundo, a la pantalla que tendrá por tercer año consecutivo a Emilia Attias como conductora. El programa “que más viajó de la TV Argentina” presentará recorridos por Brasil, Italia, USA y Ecuador, países donde el equipo se adaptó a trabajar en medio de la pandemia.

En diálogo con Ciudad, la conductora contó cómo ve este “nuevo mundo”.

¿Cómo seleccionaron los destinos para esta nueva temporada, teniendo en cuenta las restricciones?

Estamos adaptándonos mucho al nuevo mundo. Lo que más nos importa es observar el comportamiento del virus en los distintos puntos del mundo y aprovechamos que no esté fuerte en un país o una región para elegir esos destinos. No iríamos a un lugar en el que el virus esté en auge. Después, tenemos una especie de protocolo por el cual tratamos de no movernos de un país para no generar una circulación nuestra muy alta para cuidarnos nosotros y para tener una responsabilidad colectiva. También un equipo reducido. Ya me acostumbré a los hisopados porque cada vez que voy a un país y vuelvo es un palito a la nariz.

¿Volviste a llevar a tu hija Gina a los viajes?

Por ahora mi hija me está acompañando en el 95% de los viajes. Tenemos una relación muy unida las dos y nos cuesta muchos estar separadas. Además, ella tiene cuatro años y considero que es muy pequeña para que pase poco tiempo conmigo. Ha habido viajes cortos por Argentina de tres días, cuando fui a Mendoza o Ushuaia, en los que se quedó con el padre (‘El Turco’ Naím Sibara) en Buenos Aires. Pero la verdad es que siempre contemplo llevarla y creo que también lo voy a seguir sosteniendo, obviamente con todos los cuidados. Está acostumbrada, es bien aventurera, muy compañera. No importa dónde estemos o qué haga, ella siempre dice ‘quiero estar con vos’, así que podemos ir a la punta de una montaña, a una ciudad o al mar, siempre conmigo. Está bueno porque le expande un montón en sus cortos años, su sensibilidad, su cabeza, la nutre y sobre todo compartimos un montón de cosas. Está buenísimo.

¿Qué es lo que más extrañás cuando estás de viaje?

Lo que más extraño cuando estoy de viaje es ver a mi familia. Soy muy familiera y extraño mucho cuando paso tiempo sin verlos. Esa es la razón por la que trato de llevarme a mi familia a los viajes. A veces mi marido puede y a veces no, entonces tengo que llevar a una persona que me ayude con mi nena. Casi siempre son viajes no muy largos, de unos 12 días, aunque hemos estado afuera 25 días. Así que en un punto estoy muy entretenida con todo lo nuevo porque siempre vamos a lugares increíbles, estoy muy cómoda, muy estimulada con eso. Yo soy muy viajera, tiene que pasar un tiempo largo para que extrañe volver a mi país.

En lo personal, ¿cambió en algo tu forma de pensar, de ver la vida, está situación del Covid?

Me hizo replantearme cosas. Yo no creo que haya personas a las que no le haya movido un poco el piso, o que no le haya provocado observar su vida, sus elecciones. Creo que es muy fuerte todo lo que se está viendo en el mundo. Para mí es muy fuerte ver escenas de muertes masivas porque pienso que no es algo que se quiere para la humanidad, por qué está pasando esto y en qué parte se es responsable. Es imposible no haber pasado por estos replanteos. Yo los pasé y me ha hecho ser consciente de lo bien que le hace a mi cuerpo vivir cerca de la naturaleza después de una cuarentena en la ciudad. Yo creo que a muchas personas le ha pasado eso. También he tenido diálogos conmigo misma y en familia sobre las elecciones diarias, sobre cómo estamos viviendo. Y charlo con mi hija con un lenguaje acorde a su edad para enseñarle sobre una vida más natural y cierta, responsable del consumo y demás, es importante en este mundo ser sensible a eso y no hacer oídos sordos. Hay que replantearse cómo estamos viviendo hoy y qué estamos haciendo para mejorar.