El bochorno de Benoit Paire en el Argentina Open: escupió, insultó y se dejó ganar

El court central del Buenos Aires Lawn Tennis vivió una escena infernal. El francés Benoit Paire, actual 29 del mundo, fue el protagonista de un verdadero papelón.

El tercer preclasificado del Argentina Open cedió de manera alevosa los puntos del último game de partido por los octavos de final ante Francisco Cerúndolo (137°) e, incluso, cerró el match con dos dobles faltas totalmente irresponsables ante el abucheo del público presente. El encuentro terminó 4-6, 6-3 y 6-1 a favor del argentino.

El (lamentable) show de Paire comenzó en el segundo set. Cuando caía por 1-3, Cerúndolo (foto) tuvo un saque ganador que representó el game a su favor: se puso 1-4.

Sin embargo, Paire explotó de bronca y, camino a su banquillo, escupió al aire. Este gesto fue advertido por el umpire, que le quitó un punto.

“Estaba preparado a que pudiera pasar cualquiera de esas cosas. Sabemos cómo es Benoit. Mucho no me afectó, me mantuve concentrado y ni lo miraba. Sabía que lo iba a hacer para desconcentrarme pero tenía que mantener mi juego”, expresó Cerúndolo, quien clasificó a los cuartos de un torneo ATP por primera vez en su carrera.