Vacunación a adultos mayores en San Pedro: "Es la esperanza de volver a una parecida normalidad"

martes 23 de febrero de 2021 | 10:19hs.

En la localidad de San Pedro, pasadas las ocho de este martes, los adultos mayores de 65 años, viven un momento esperado que se torna histórico; recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en un contexto epidemiológico local donde los casos positivos aumentan semanalmente. La vacunación se desarrolla en un ambiente seguro con los protocolos de bioseguridad y los adultos mayores se acercan con normalidad de acuerdo al turno programado.

El centro de vacunación se habilitó en el polideportivo, y los turnos para las 200 dosis que recibe el municipio en esta primera etapa se agotaron, poniendo de manifiesto la importancia de la inmunización para esta franja etaria, la más afectada por la enfermedad. Las primeras dosis serán aplicadas en dos días, se espera concretar cien dosis hoy martes y las cien restantes, mañana miércoles, de 8 a 18 horas.

En la mirada de las adultos mayores que esperaban para vacunarse, se observa algo de inquietud pero prevalece la esperanza, ya que es la única herramienta para frenar la pandemia mundial del coronavirus. "Es una alegría después de estar por un año cuidándonos, espero que todos puedan recibir la vacuna para volver a la parecida normalidad que teníamos antes de la pandemia. Reconocer y es emocionante el trabajo del área de Salud y el gobierno por gestionar la llegada de las dosis", indicó uno de los inmunizados, Luis Castro (68).

Sobre la toma de conciencia en cuanto a la vacunación que es voluntaria, el doctor Ariel Suarez, en diálogo con El Territorio señaló: "Están todos muy contentos, es la edad de personas que más esperaban esta vacuna, en cuestión de horas se agotó las dosis, se vive con mucha expectativa, ningún efecto adverso, recordamos que la única vía para acceder a la vacuna es mediante el link".

Por ello, en San Pedro y teniendo en cuenta que muchos adultos mayores no manejan la tecnología y a sabiendas que la única vía para acceder a la vacuna es mediante el registro online, los agentes sanitarios estarán brindando asistencia para aquellas personas que no saben o no pueden sacar un turno, en distintos caps.