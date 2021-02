Fernando Burlando fue operado de urgencia

sábado 20 de febrero de 2021 | 11:15hs.

Fernando Burlando no la está pasando nada bien. Después del accidente que sufrió mientras jugaba un partido de polo, su salud se vio comprometida y pasó varios días internado. Aunque pudo festejar su cumpleaños en casa, donde estuvo rodeado de sus seres queridos, en las últimas horas debió ser operado de urgencia: tenía sangre en uno de sus pulmones.

El abogado fue a que lo revisaran luego de sentir un intenso malestar y los estudios detectaron el problema. “Estaba en su casa, se empezó a sentir mal y saturaba muy bajo. No recuerdo el número pero cuando le hicieron los controles, vieron la sangre y hubo que intervenirlo. Ayer a la noche ya se sentía mejor pero obviamente, sigue internado. Sus hijas lo están acompañando al igual que Barby Franco”, explicó Ángel de Brito en LAM, el ciclo que conduce en eltrece.

Burlando, que se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi, se accidentó a principios de febrero en el club de campo Haras del Sur II, ubicado sobre la Ruta 2. “Cayó en medio del partido y fue el caballo el que lo terminó golpeando”, le contó una persona que estaba en el lugar al medio 0221.com.ar. Rápidamente, dos ambulancias llegaron y fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud.



La periodista Marcela Tauro publicó una foto en sus redes sociales en la que mostró el momento posterior al accidente de Fernando Burlando. (Foto: Instagram/@_marcelatauro)

El impacto le provocó un derrame pleural, además de una lesión en tres costillas. “Era una yegua nueva, no era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen. La saqué muy barata, baratísima. Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones porque eso tienen miedo que pueda generar algún tipo de infección”, se lo escuchó decir en Intrusos horas después del episodio.

El polo es uno de los hobbies del abogado, que se considera amante de los caballos y suele compartir publicaciones en las redes sociales en las cuales se lo puede ver practicando este deporte junto a sus amigos.

¿Burlando se reconcilió con Barby Franco?

Tras el accidente, la modelo no quiso despegarse de su lado, y parece que entre charla y charla pudieron limar asperezas. “El golpe fue muy violento y nuestra relación ha pasado situaciones de las mismas características o peores, pero estamos bien, estamos transitando paz”, pronunció Fernando en comunicación con LAM días atrás.

Tras confirmar que pudieron superar la crisis, dejó en claro que no tiene en mente pasar por el altar con Barby, a quien le propuso casamiento en varias oportunidades.