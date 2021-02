Mensaje directo al corazón

domingo 14 de febrero de 2021 | 0:15hs.

Un casamiento, una maratón, un congreso, un recital, una oficina, un boliche y otros tantos lugares que solían ser multitudinarios fueron durante años testigos del inicio de un cortejo, de la vía de entrada a una relación de pareja. Hoy, más allá de todos los impedimentos que nos trajo el Covid-19 y su correspondientes protocolos, distanciamientos, aislamientos, se dificultó aún más la tarea de encontrarnos realmente, de conocer a un otro y convertirlo en compañero.

“No chapo desde marzo”, dijo algún soltero comprometido con las medidas de seguridad sanitarias y es que la ‘magia’ del encare, la adrenalina de una cita quedaron relegadas del plano social cotidiano.

Al rescate, las redes sociales se potenciaron y permitieron interactuar más y son hoy, para muchos, un inicio. En esta línea, cabe recordar que ni buenas ni malas, cada una está pensada con un objetivo distinto y hay que prestar atención a su uso da para no sufrir frustraciones.

“Es cierto que está difícil, tenemos una realidad: el Covid va a seguir estando y si bien no vamos al extremo de ir a una fiesta con miles de personas, tampoco es bueno estar en casa encerrados, utilizando pura y exclusivamente las redes. Necesitamos aprender y buscar caminos del medio, con las medidas y cuidados necesarios”, plasmó la psicóloga María O’Paiella, y ahondó que mientras antes el beso parecía ser el primer paso, estaba asegurado, “hoy es importante saber un poco del otro, no puedo chapar con cualquiera. Mínimamente tengo que tener la confianza de preguntarle por los contactos estrechos, si tiene síntomas... Y para llegar a eso necesitamos un diálogo previo, establecer esa confianza”, relató sobre cómo cambió la dinámica del flirteo, sobre todo en los más jóvenes.

“Esto que venía tan desmesurado, que era como un vale intimidar físicamente muy fácil y rápido, de repente con esta situación pandémica se frenó” entendió la especialista. En ese sentido, la imposibilidad de la desmesura vino a recordar que “cuando uno va a entablar un vínculo con otra persona es necesario investigar, desde el buen sentido, al otro. Tomarse tiempo para ver dónde me estoy metiendo. Eso es lo que las redes no nos dan, no vemos realmente al otro, vemos una parte”, sentenció.

A pesar de que todos muestran su mejor versión en las redes, la psicóloga insiste en que hay que hay que aprender a usar cada una y que existe un universo inmenso de aplicaciones específicas para cada necesidad.

“Las redes más populares sobre todo, están pensadas para un vínculo bastante impersonal, porque no nos encuentran físicamente aunque por otro lado, nos facilitan, sirven para conocer, conectarse con otras personas, incluso para hacer como una autopromoción del propio ser, que hoy se ve mucho”, analizó la especialista.

Sin embargo, la eterna paradoja es que conectado a la web, muchas veces el sentimiento de desconexión con el mundo y con la vida crece, se pierde el componente afectivo real. “En principio ayudan a establecer un vínculo desafectivizado y con un nivel de compromiso muy bajito, el nivel de: ‘hoy te escribo, mañana no, te hago ghosting’. Es muy fácil desaparecer. Te bloqueo, te desbloqueo. Se está normalizando esto de entrar y salir y es ahí donde hay que estar atentos porque si se quiere un vínculo duradero, se requiere del factor tiempo”, refirió O’Paiella.

Si bien entendió que el hecho de enmascarar una imagen o dar a conocer solo una parte puede ser productivo, en especial para los más tímidos, también puede esconder un peligro, por lo que nuevamente la necesidad de informarse, de saber para qué y cómo utilizamos esa vía se vuelve primordial. La premisa de la seguridad se subraya ante todo y la de entender que todo mensaje, foto, video, material que se sube a una red, deja de ser íntimo para ser público, perdemos su dominio.

Por otro lado, “si uno pretende buscar ese factor emocional o ir de a poco aumentando el grado de compromiso, puede, tomando medidas de seguridad, buscando lugares abiertos, yendo acompañados o avisando a alguien, encontrarse y poner el cuerpo”, sugirió la psicóloga. “Es la parte donde nosotros realmente ponemos el componente afectivo, el cuerpo, la emoción, los cinco sentidos y el compromiso de estar. Si usamos solo las redes, eso se anula”, refirió como paso inevitable en una relación larga.

En este marco delineó algunas de las aplicaciones más usadas y sus distintas funciones (Ver Redes para todos). “Tinder creció mucho pero no está pensada para el romance o el galanteo, es una red para contacto sexual principalmente, entonces tenés que saber qué va a venir si te exponés”, detalló al tiempo que enumeró redes específicamente pensadas para infidelidades, para swingers o para el disfrute en pareja.

Herramientas como Skype o Zoom por ejemplo pueden servir para una primera cita, donde el cara a cara no se discute. “Between es una que apunta a conectar parejas sin interferencia de otro mensaje y con Happy Couple podés hacer vibrar el teléfono de tu pareja con solo presionar el tuyo” , contó.

Antes el primer paso era físico, el encare tenía que darse el algún espacio concreto, hoy la virtualidad permite saltarse esa parte e incluso elegir mejor, jugar, entretenerse, sin la necesidad de un falso compromiso. “El deseo es ciego, pero el amor es lúcido”, remarcó O’ Paiella.

Infinitas posibilidades para elevar la presencialidad, renovar la relación de pareja o encontrarse en medio de la pandemia. “Quédate con el que te haga vibrar el corazón más que el celular”, resumió la especialista.

Redes para todos

Buscar pareja ocasional

Tinder

Una de las más populares. Te conecta con personas cecanas y similares.

Grindr y Her

El espacio específico para personas homosexuales y en el caso de Her, sólo lesbianas.

Spicy Match

Especialmente ideada para intercambios swinger.

Más comprometidas

Skype

Así como el más popularizado Zoom, permite una charla cara a cara.

Between

Manda mensajes a una persona seleccionada, sin interferencias.

Para usar en pareja

Happy Couple

Trabajar el mapa del amor, mandar mensajes especiales, conocer más al otro.

Desire

Permite armar preguntas al modo verdad o consecuencia o retos particulares para el otro.

Fix

Una especie de terapia online. Ayuda a solucionar conflictos de pareja.