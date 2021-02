“Era muy consciente de lo que estaba haciendo”

martes 09 de febrero de 2021 | 6:03hs.

A más de tres años del doble intento de homicidio, el abogado Mario Durán aún mantiene latente en su mente todos los detalles de lo sucedido durante la mañana del 23 de octubre de 2017 cuando fue a buscar a su clienta en su camioneta Chevrolet S-10. Recordó que aquel día, se encontró con ella en una parada de la ruta provincial 17 y que al llegar vio que estaba junto al uniformado.

Narró que la muchacha se subió a su camioneta y que al consultarle de qué estaban hablando ella le respondió que su ex pareja la había amenazado de muerte. Y que su clienta le manifestó que estos dichos venían siendo recurrentes en el último tiempo.

También contó que tras recorrer 60 kilómetros vio por el espejo retrovisor que el Chevrolet Corsa de Muller lo venía siguiendo. “Yo veo el auto de él atrás mío, yo no iba tan rápido, y lo dejo pasar. Cuando veo que no me pasa noto que se me pone a la par y empieza a bajar el vidrio del acompañante, saca el arma y empieza a tirar. El primer tiro me apuntó a la cabeza porque fue a la mitad de la ventanilla, el segundo fue en la base de la ventanilla y ese me alcanzó a rozar el brazo. Yo creo que con el primero, que no me pega pero me pasa atrás mío, es el que le corta y le lastima a la joven en la cabeza”, recordó Durán.

Luego dijo que tras acelerar y perder al Corsa llegó hasta una vivienda en donde bajó para pedir ayuda ya que la joven se había desmayado. Aunque a los pocos minutos, Muller llegó, apuntó con su arma reglamentaria al letrado y al dueño de la casa que para ese entonces había salido tras el pedido de auxilio por parte de Durán.

“Cuando él la ve le apunta a ella, la carga en el auto y la lleva. Y me dice a mi que lo siga, yo no tenia otra opción porque me estaba apuntando con el arma”, agregó el entrevistado.

“Según la chica la llevó para todos lados, la tuvo varias horas secuestrada. Ahí fue donde le cambia de ropa, la limpia, la manda a una salita para que la vean la cabeza. Limpia el arma, hace desaparecer las ropas ensangrentadas”, dijo el abogado, quien aclaró que el acusado “era muy consciente de lo que estaba haciendo”.

