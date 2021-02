Iguazú, con pedidos de casas y demanda nula para comercios

jueves 04 de febrero de 2021 | 6:04hs.

La pandemia por el Covid-19 produjo en Iguazú una profunda crisis por la ausencia de turistas extranjeros. Esta situación derivó en el cierre masivo de locales comerciales por la parálisis del turismo y, en efecto, el sector inmobiliario sufrió las consecuencias ante la imposibilidad de afrontar pagos. Después de varios meses, el rubro comenzó a reactivarse sobre todo en el segmento de alquileres, como departamentos y casas para habitar. Sin embargo, la demanda de alquileres de locales comerciales aún continúan bajos por la ausencia de un gran flujo turístico.

En lo que respecta a alquileres de viviendas, la actividad en enero repuntó bastante y se trabajó en la renovación de contratos. Asimismo, primaron las consultas y también, cierre de más comercios.

Al respecto, Joaquín Barreto, propietario de Misiones Inmobiliaria, indicó que “en términos generales enero fue un mes productivo en Iguazú. No tenemos un gran porcentaje de morosidad, hasta el momento se calcula entre un 10 y 15 por ciento de los inquilinos está atrasado con los pagos. Y con respecto a la nueva disposición los propietarios no están muy contentos con la situación ya que no pueden actualizar los precios hace casi un año”.

En cambio, el panorama no es alentador en lo que respecta a los alquileres comerciales, que debido a la pandemia y a la falta de turismo, se han cerraron muchos negocios en los primeros meses de pandemia y aun no se reciben consultas de empresarios interesados en abrir un negocio o volver a instalarse en el centro de la ciudad

“En Iguazú, sobre todo los alquileres de comercios, son casi nulos. Está directamente relacionado a las bajas en las ventas, a reducción de turistas y sobre todo al cierre de las fronteras que aún persiste”, reconoció el empresario.

