Cara y cruz

lunes 25 de enero de 2021 | 6:06hs.

Atlético Posadas tenía que ganar o ganar. Por momentos encontró la manera de lastimar a Guaraní y lo hizo, pero sus propios errores lo pusieron contra las cuerdas y terminó eliminado del torneo Regional de manera anticipada.



Fue empate 1-1 en el estadio Pablo Pedro Labat del barrio Tajamar, que dejó a la Franja como líder del grupo, aunque con varias preocupaciones de cara al próximo partido de la zona 1 de la región Litoral Norte, en el que podría abrochar la clasificación.



El Decano se despidió rápidamente del certamen, en el cual pagó muy caro los errores de los anteriores partidos y haber llegado al encuentro de ayer sin unidades.



Con esa preocupación y a contrarreloj jugó casi todo el partido el dueño de casa. La obligación era ganar para seguir y por eso Néstor Jaquet apostó nuevamente a una defensa con tres jugadores. A diferencia del partido contra Victoria, el Deca entendió que tenía que jugar más adelantado.



Por eso durante los primeros minutos Atlético fue el que se adueñó de la pelota, pero no generó las situaciones que necesitaba. Las aproximaciones al arco de Maslovski llegaron por las pelotas paradas y Guaraní, sin tanta tenencia fue más punzante, primero con un remate de Lucas Velázquez y después con una pirueta de Piñero Da Silva, que se fue por arriba del travesaño.



Caíto Fileppi se hizo cargo del fútbol del local. El ex Racing apareció por izquierda y derecha, se juntó, cuando pudo, con Alan Almirón, pero la defensa franjeada estuvo atenta para no dejar a los creativos de frente al arco.



Los dirigidos por Nazareno Godoy encontraron en Lucas Velázquez al apuntado para atacar. Piñero Da Silva se encargó de pivotear y el joven atacante generó peligro, aunque a la Franja no llegó con la pelota dominada al área rival.



Con más ganas que fútbol, el Deca se acercó al arco de Guaraní y a la salida de un córner encontró la primera ventaja. El rechazo le quedó al Chulo Millán, quien encaró, pero fue derribado por Enzo Bruno, quien vio la roja directa y dejó a su equipo con uno menos sobre los 36’.



Ambos necesitaban tranquilidad. Atlético Posadas para atacar y ponerse al frente en el marcador y Guaraní para rearmar su esquema y esperar los ataques de un necesitado local. Pero el dueño de casa no encontró la manera de hacer sentir el hombre de más y por eso se fueron al descanso sin goles.



Final movido

Pese a jugar con 10, la Franja encontró en Julio Montero y Miguel Comes el equilibrio necesario para contrarrestar las pocas ideas de Atlético Posadas, que nuevamente dependió de la pelota parada para generar peligro.



Así fue que a los 11’ Caíto Fileppi encontró la cabeza de Luis Defilippi y el delantero puso la pelota lejos del Maslovski para el 1-0. En el momento en el que necesitó tener la cabeza más fría, el Decano se desesperó.



En lugar de hacerse dueño de la pelota, de cansar a su rival y de encontrar el camino para aumentar la ventaja, Atlético entró en una nebulosa. Fileppi tuvo el 2-0, pero su remate se fue desviado.



Guaraní empezó a llegar con facilidad y en un centro Benjamín Benítez resolvió todos los problemas de la Franja. El defensor le pegó un codazo en el área al Pájaro Benítez, vio la roja y le sirvió el empate en bandeja a su rival. Julio Montero, para demostrar la confianza que se tenía, la picó frente a Rodríguez y le devolvió la paridad al marcador.



Atlético Posadas nuevamente se enredó en sus errores y le dio aire a un Guaraní que por momentos estuvo muy apretado y sin ideas. Tanto Godoy como Jaquet fueron por la victoria, pero con el correr de los minutos el local apuró con más ímpetu y el visitante empezó a ver con buenos ojos un empate.



El final fue digno de una final. El Decano se volcó al ataque y tuvo a maltraer a Guaraní hasta el final. La Franja se defendió bien y no aprovechó un par de contras para quedarse con el triunfo, aunque de todas maneras festejó el empate.



Los de Villa Sarita son líderes de la zona 1 de la región Litoral Norte y el fin de semana, ante Victoria, podrían alcanzar la clasificación, aunque el rendimiento futbolístico deberá mejorar para ser protagonista desde el inicio.



Por su parte, el Decano agotó sus chances en este Regional, quedará libre el fin de semana y se despedirá del campeonato en Curuzú Cuatiá, a principios de febrero.

“De los partidos que jugamos, ninguno merecimos perder”

“Quedar afuera de esta manera te deja más tranquilo, porque el equipo dejó todo y porque es la manera de jugar esta clase de torneos”, reflexionó Héctor Millán tras el empate entre Atlético Posadas y Guaraní, que dejó al Decano fuera del torneo Regional.

El mediocampista fue uno de los puntos altos del local, que en los últimos minutos intentó quedarse con una victoria que lo hubiese dejado con chances, tras dos derrotas consecutivas.

“Creo que de todos los partidos que jugamos, ninguno merecimos perder. Cometimos muchos errores que en la categoría no se pueden permitir”, se lamentó el Chulo, en referencia al 2-3 en cancha de Guaraní y al 1-2 frente a Victoria de Curuzú Cuatiá.

Millán valoró los últimos minutos, en los que el Deca acorraló a la Franja y aseguró que “tenemos que jugar el último partido de la misma manera”.

“Tenemos que corregir para lo que viene, porque si tenemos otra chance esto no puede volver a pasar”, expresó el Chulo en cuanto a una posible clasificación de Atlético Posadas a un nuevo torneo Regional.

Atlético Posadas quedará libre el fin de semana y cerrará su participación en el certamen en Curuzú Cuatiá ante Victoria.