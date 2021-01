Joe Biden asumió con un dramático llamado a la unidad

jueves 21 de enero de 2021 | 6:05hs.

Joe Biden asumió ayer como presidente de Estados Unidos con un discurso claro de unidad nacional, reconciliación y esperanza, mientras que su vicepresidenta, Kamala Harris, marcó un hito al convertirse en la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar ese cargo.

La ceremonia de investidura estuvo marcada por el recuerdo del ataque al Capitolio, ocurrido a principios de este mes y la ausencia -con aviso- del ahora ex mandatario Donald Trump, quien a media mañana abandonó la Casa Blanca y se marchó junto a su familia a la residencia que tienen en Palm Beach (Florida), usando por última vez el avión presidencial Air Force One.

Entre los dirigentes que acompañaron a Biden en la jornada considerada histórica se destacaron los ex presidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush con sus respectivas parejas, Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton y Laura Bush; el vicepresidente saliente, Mike Pence, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el senador demócrata y ex precandidato presidencial Bernie Sanders.

También estuvieron en primera línea los nueve jueces de la Corte Suprema de mayoría conservadora y los legisladores de ambas cámaras.

Después de jurar lealtad con la mano sobre la misma Biblia que usó para su asunción como vicepresidente en 2009, ante la mirada de los presentes y de millones de seguidores alrededor del mundo que se unieron a las transmisiones online, el flamante presidente emitió su discurso de inauguración de mandato enfocando el mensaje en la necesidad de “superar la polarización política” y lograr una “mayor unidad nacional”.

Biden consideró que “es el día de la democracia, un día histórico y de esperanza, de renovación y determinación. Estados Unidos fue puesto a prueba y demostró su resiliencia. Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia que va a reconciliar a los estadounidenses”.

“La voluntad del pueblo fue escuchada, fue tenida en cuenta. Aprendimos que la democracia es preciosa. La democracia es frágil y hoy, amigos, la democracia prevaleció. A todos los que no nos apoyaron, les hago esta promesa. Seré el presidente de todos los estadounidenses”, expresó desde las escalinatas del Capitolio.

“La historia, la fe y la razón nos muestran el camino, que es el de la unidad. Debemos ver al otro no como adversario, debemos verlo como vecino. Sin unidad no hay paz”, agregó.

Paz y unidad, clave

Biden aseguró que ese abordaje será clave para enfrentar la pandemia. “Estamos entrando en el período más duro y mortífero de la pandemia. Debemos dejar la política de lado y enfrentarla como una nación”, dijo, antes de pedir un momento de silencio para honrar a las más de 400.000 personas que han muerto en el país norteamericano.

Sobre eso prometió que avanzará “con rapidez y urgencia” para enfrentar las crisis que enfrentan los estadounidenses, principalmente la sanitaria y el derrumbe económico que provocó la pandemia de coronavirus.

“Tenemos mucho que hacer en este peligroso invierno. Mucho que reparar y mucho que sanar, mucho que construir y mucho para ganar”, dijo. Y agregó: “Pocas personas en la historia de nuestra nación han enfrentado más desafíos, o vivieron durante tiempos más difíciles y desafiantes que estos que nos tocan”.

Casi al final de su alocución, Biden también pidió “tolerancia y decencia” y en ese tramo agradeció la presencia de dirigentes de la oposición republicana.

El flamante mandatario también prometió “reparar las alianzas” de Estados Unidos en el mundo “para enfrentar los desafíos de hoy y mañana”.

Jornada cargada de simbolismos

Mientras los invitados aún estaban llegando, Biden y su esposa Jill y la vicepresidenta Harris y su esposo Doug llegaron y fueron recibidos con todos los honores mientras avanzaban por las escalinatas de un Capitolio completamente blindado y aislado del resto de la capital por el mayor despliegue de fuerzas de seguridad que haya visto el país en la historia de las asunciones presidenciales.

En ese contexto, las cadenas televisivas destacaron que Harris no sólo decidió vestirse con ropa de los diseñadores negros Christopher John Rogers, de Nueva York, y Sergio Hudson, de Carolina del Sur, sino que fue escoltada en el inicio de la ceremonia de investidura por Eugene Goodman, uno de los oficiales de la Policía del Capitolio que lideró la salida de los simpatizantes de Trump hace dos semanas.

Biden, en tanto, juró con la misma biblia familiar que usó para su asunción como vicepresidente en 2009 y 2013, y eligió hacer público un mensaje a su esposa Jill, apenas minutos antes del inicio de la ceremonia.

“Te amo, Jilly, y no podría estar más agradecido de tenerte conmigo en este camino que tenemos por delante”, posteó el mandatario en su cuenta de Twitter junto con una imagen de los dos tomándose de la mano.

Otros de los puntos emotivos de la ceremonia presidencial fue la presentación de la cantante Lady Gaga, una de las artistas del país que apoyó con actos y conciertos a Biden en la campaña, tomó el micrófono y cantó el himno nacional.

Poco después cantó Jennifer López, otra simpatizante de la fórmula demócrata, que en medio de su interpretación envió un mensaje de esperanza a sus seguidores.



Crisis económica racial y climática en la agenda

Biden anticipó su voluntad de modificar las políticas de su predecesor desde su primer momento al frente del ejecutivo.

Un documento escrito por su jefe de gabinete, Ron Klain, indicó que la nueva administración emitirá numerosos decretos para abordar lo que han descripto como “cuatro crisis que se superponen y se agravan”.

Ellas son “la crisis de Covid-19, la crisis económica resultante de la misma, la crisis del clima y una crisis de igualdad racial”. Todas, subrayó, “exigen una acción urgente”.

Por eso durante un período de entre siete y diez días, Biden tomará “medidas decisivas” contra las cuatro y también “para prevenir otros daños urgentes e irreversibles y restaurar el lugar de los Estados Unidos en el mundo”. La salida de Trump, con más de 100 indultos

Horas antes de dejar el poder pero aún en ejercicio de sus funciones como presidente, Donald Trump indultó a más de 100 personas, entre ellos, aliados, raperos y ex miembros del Congreso.

Entre los nombres que mayor polémica desataron en esta decisión está el de Steve Bannon, de 66 años, su ex jefe de estrategia de su campaña de 2016, quien enfrenta cargos de fraude aunque su acusación se encuentra aún en las primeras fases y faltan meses para un posible juicio. El hombre fue acusado en agosto del año pasado por una campaña de recaudación de fondos para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. De los 25 millones de dólares recaudados entonces, la Justicia sospechó que se quedó con al menos uno y que lo usó para cuestiones personales, de acuerdo con lo publicado por la cadena BBC.

En la lista de perdonados además está un hombre que pasó casi 24 años en la cárcel por cargos de drogas y armas.

Washington con seguridad extra

25.000 agentes

Fueron desplegados 25.000 agentes de la Guardia Nacional, Policías y Oficiales Tácticos.

El FBI ayudó con las tareas de inteligencia.

Zona blindada

El perímetro, de 15 cuadras a la redonda del Capitolio, fue cerrado. También fueron cerradas más de 12 estaciones de subte cercanas al edificio

Sospechosos

Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron detenidos horas antes, al detectarse que tenían vínculos estrechos con la extrema derecha que asaltó al Capitolio el 6 de enero.

Nota relacinada

“El vínculo entre países se fortalecerá”, dijo Fernández