Caso Nisman: “Gendarmería no cumplió protocolos en la pericia”

martes 19 de enero de 2021 | 6:02hs.

Un informe del Ministerio de Seguridad concluyó que la pericia realizada por Gendarmería que consideró que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado “no observó los criterios y pautas resultantes” del protocolo de actuación de la fuerza para la intervención en informes criminológicos en escenas del crimen.



La cartera que encabeza Sabina Frederic constató así que Gendarmería no respetó el protocolo de procedimientos que estaba vigente al momento de realizar la pericia sobre la muerte de Nisman, de la que ayer se cumplieron seis años, luego de recibir información específica de la propia fuerza de seguridad.



“Lo que encontraron los técnicos del Ministerio (de Seguridad) en torno a la pericia de Nisman hecha por Gendarmería es que se tendría que haber realizado en el lugar del hecho”, informaron desde dicha cartera.



El trabajo pericial de Gendarmería que se difundió en septiembre de 2017 y que arrojó como resultado que Nisman fue asesinado se realizó dentro de las instalaciones del Edificio Centinela –donde se reconstruyeron las características del baño en el que murió Nisman-, pero no en el interior del propio departamento de la torre Le Parc, de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, como indica el protocolo de procedimientos.



A pesar del informe de Seguridad que determina que la Gendarmería no cumplió el protocolo, la pericia realizada por esa fuerza fue convalidada por la Justicia tanto en primera instancia como en la Cámara Federal (la Sala II de ese cuerpo la ratificó como una prueba válida en noviembre de 2017).



Por esa razón, desde la cartera de Frederic subrayan que cualquier revisión legal del estudio criminológico es exclusiva competencia del ámbito judicial.



El ministerio llegó a la conclusión de que Gendarmería no cumplió con el protocolo vigente en el marco de un trabajo interno que tendrá resultado en el corto plazo: se está confeccionando un nuevo marco normativo, único para las cuatro fuerzas federales, que unificará normas y procedimientos cada vez que alguna de esas fuerzas deba realizar pericias por pedido del Poder Judicial.



En el marco de esa iniciativa, los funcionarios de Seguridad requirieron en los últimos meses informes por escrito a todas las fuerzas federales y así fue que, al analizar la documentación recibida, comprobaron que “existía un protocolo para la actuación de las fuerzas en la escena del crimen y su análisis y que la GNA (Gendarmería) no había observado los criterios y pautas resultantes del mismo” al realizar la pericia sobre la muerte de Nisman.



Según los funcionarios especializados del área, el protocolo que fija normas y procedimientos para la actuación en situaciones de “escena del crimen y análisis” establece que las eventuales pericias deben realizarse, puntualmente, “en el lugar del hecho”.



La pericia de Gendarmería, realizada por 24 expertos de esa fuerza, arrojó como resultado que el fiscal Nisman fue asesinado en su departamento por dos personas, tras haber sido dopado con ketamina.



La conclusión de la GNA marcó un contraste muy fuerte con lo que habían determinado pericias anteriores, realizadas en el primer caso por una Junta de Criminalistas de la Policía Federal y en el segundo caso por una Junta Médica en la que participaron 13 miembros del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema (más la participación de dos peritos de la PFA y el especialista aportado por los particulares).