Ginés recibirá a diputados para analizar la campaña

martes 19 de enero de 2021 | 6:02hs.

Diputados nacionales de diversos bloques que integran la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja serán recibidos hoy por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con quien analizarán la campaña de vacunación contra el coronavirus en todo el país.



El presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara, Pablo Yedlin, contó que la semana pasada, a último momento, los referentes de Juntos por el Cambio “decidieron que no iban a ir porque quieren una reunión en el Parlamento y no una audiencia como las que nos dio Ginés”.



“La reunión se va a hacer igual con los diputados de otros bloques que integran la comisión y por otra parte le pediremos a Ginés hacerla también en la cámara. Él no va a tener problemas en concurrir”, enfatizó Yedlin.