Trump se despedirá con una batería de indultos

martes 19 de enero de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ultima una nueva batería de indultos que anunciará hoy, su último día completo como mandatario.



Tras una reunión celebrada el domingo en la Casa Blanca. Trump prevé emitir alrededor de unos cien indultos y conmutaciones de penas entre los que, en principio, no se incluiría a él mismo.



Las acciones de clemencia incluirían a varios criminales de cuello blanco, reconocidos raperos y aliados políticos. El magnate republicano seguirá mañana la asunción presidencial de Joe Biden desde su exclusivo club en Mar-a-Lago, estado de Florida, rompiendo con histórica tradición del país.



El mandatario saliente, que había estado firmando un gran número de perdones y conmutaciones de penas a un ritmo constante durante Navidad, paró de hacerlo en los días posteriores a los disturbios del 6 de enero, cuando se produjo el histórico asalto al Capitolio.



Los indultos son uno de los elementos que Trump debe completar antes de que termine su presidencia y la deje en manos del demócrata Joe Biden.



Los disturbios del Capitolio llevaron al segundo juicio político en contra de Trump y complicaron su deseo de perdonarse a sí mismo, a sus hijos y a su abogado personal Rudy Giuliani.



Trump no estará en la asunción de Biden y será el primer presidente desde Andrew Johnson (1869) que no asistirá a la investidura de su sucesor.