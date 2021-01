El gobierno colombiano negó diálogo con la guerrilla

martes 19 de enero de 2021 | 6:02hs.

El gobierno del presidente Iván Duque negó mantener contactos con la guerrilla colombiana ELN para relanzar el diálogo de paz, luego de que el jefe negociador de ese grupo armado, Pablo Beltrán, hablara públicamente de una “comunicación indirecta”.



“No hay, ni habrá, contactos con el gobierno colombiano hasta que (el ELN) dejen libres a todos los secuestrados, dejen de secuestrar y cesen las acciones violentas”, aseguró Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Poder Ejecutivo y desmintió completamente lo dicho por Beltrán desde La Habana, sede de los infructuosos y suspendidos diálogos de paz.



“Mientras el ELN no cumpla con las condiciones de liberar los secuestrados en su poder y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos”, agregó Ceballos, quien además dejó en claro que el presidente Duque no autorizó a nadie a “establecer contactos” con esa guerrilla.



El diálogo de paz con el ELN, que repitió el modelo utilizado con las Farc, la ex guerrilla devenida en partido político, se quebró a principio de 2019, luego de que el ELN reivindicara el ataque a una escuela de oficiales de la Policía, en el que fallecieron 23 personas.



Desde entonces, no existe diálogo y las agresiones volvieron a escalar, tanto de un lado como del otro. Por eso sorprendieron las recientes declaraciones de Beltrán, uno de los tres jefes máximos del ELN, a la televisión desde La Habana.