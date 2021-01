Colonos y turistas aislados por rotura de puentes en San Pedro

martes 19 de enero de 2021 | 6:04hs.

La creciente de los arroyos producto de las fuertes lluvias de los últimos días afectó a varios puentes de caminos vecinales en colonias de San Pedro. Los que contaban con estructura precaria fueron arrastrados por completo, mientras que otros sufrieron daños considerables, imposibilitando su utilización. En tanto, el agua acumulada en los caminos se llevó varias alcantarillas y dejó caminos intransitables.



“Todavía no recorrimos todos los lugares, hay varios puentes rotos y caminos destruidos, fue enorme el daño. Ya estamos organizando un grupo vial para que estén disponibles ante este tipo de fenómenos”, señaló a El Territorio Miguel Dos Santos, intendente de la localidad. Teniendo en cuenta que varias máquinas viales se encuentran en reparación y empleados de vacaciones, las tareas de reparación se dificultan aún más.



En Picada Chanchería, a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 21, a unos 5.000 metros de la ruta, la fuerza del agua se llevó dos puentes que estaban sobre el arroyo Socorro, dejando a unas ocho familias aisladas, aguardando la reconstrucción de los viaductos lo antes posible.



“Es muy grave y preocupante porque en nuestro camino hay dos puentes y es la única salida que tenemos. Uno lo habíamos realizado a pulmón, ese se llevó el agua, y del otro quedaron sólo algunos planchones, estamos aislados para todo”, indicó Jorge Bohnemberger, vecino damnificado.



Otro de los puentes de gran utilidad que está clausurado se encuentra en Colonia Fortaleza sobre la ruta provincial 21, que permite a cientos de familias empalmar con la ruta nacional 14 y trasladarse a San Pedro u otras localidades, viajar al Moconá o al camping Fortalecita. En este caso, el desborde del arroyo Fortaleza se llevó el terraplén y lo dejó intransitable. Tal es así que desde las primeras horas de ayer trabajaban en el lugar personal de Vialidad Provincial en conjunto con la Municipalidad a fin de repararlo.



Pero los trabajos en los distintos puntos avanzan de acuerdo a las condiciones del tiempo y el pronóstico no es nada alentador, ya que se prevén lluvias para el resto de la semana.



En tirolesa

El desmoronamiento de ese puente en Colonia Fortaleza afectó también a 15 personas que se encontraban pasando el fin de semana en el camping Fortalecita.



Los turistas quedaron varados y los propietarios improvisaron una tirolesa más un kayak para permitir que los visitantes puedan regresar a sus hogares.



El puente emplazado a unos 20 kilómetros de San Pedro quedó intransitable después del mediodía del sábado y así como permite la entrada y salida de familias productoras, es además una aventura alternativa para llegar al Moconá y al camping, que tiene como principal atractivo un imponente salto que se forma a pocos metros de donde se encuentra el puente.



La fuerza del agua y la creciente del arroyo se llevó todo a su paso. Luego de días con escasas precipitaciones, en pocos minutos los desagües se taparon con maderas, obligando al caudal del afluente a tomar otra salida y fue así como se llevó unos 15 metros de terraplén, dejando el viaducto clausurado.



De inmediato, como los turistas debían regresar a sus hogares y teniendo en cuenta que la interrupción al tránsito vehicular puede extenderse por varios días más, los propietarios del lugar comenzaron a ver caminos alternativos.



Al no encontrar ninguna opción segura, montaron una tirolesa y con ello los viajeros pudieron regresar a sus hogares (los niños fueron transportados en kayak).



Alan Grün, propietario del camping, contó a este medio la odisea e ingenio a fin de brindar asistencia y tranquilidad a los visitantes y sus familiares.



“Si bien conocemos el comportamiento del arroyo ante este tipo de inclemencias, nos sorprendió a nosotros y a la gente que no pudo salir. El sábado ya no pudimos hacer nada porque estaba muy crecido el arroyo y era peligroso, el domingo fuimos preparados, llevamos mercadería a la gente que se había quedado y a los que tenían que salir comenzamos a sacarlos con el arnés y kayaks para los más chicos, por suerte todo salió muy bien, pero la situación era peligrosa hasta para pasar nadando”, indicó Grün.



Por otro lado, el ingreso a los Saltos del Moconá continuaba ayer cerrado a los turistas por la crecida del arroyo Yabotí.