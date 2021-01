Qué ver, leer y escuchar

lunes 18 de enero de 2021 | 6:00hs.

Una especie de familia

Cine.ar Play



Una médica viaja desde Buenos Aires a Misiones para adoptar un bebé. El sueño de la maternidad se entrecruzará con la rotudez de la realidad y dilemas éticos. De Diego Lerman. Con Bárbara Lennie, Daniel Aráoz y Yanina Avila.



El médico africano

Netflix



Un médico busca huir con su familia de la dictadura en el Congo y el alcalde de un pueblito francés les ofrece una nueva vida, pero en una cultura completamente distinta. Película dirigida por Julien Rambaldi.



El viento me lleva

Ismael Serrano



Un anecdotario, una bitácora de ningún lugar, un poemario, es ‘El viento me lleva’, libro de Ismael Serrano con relatos breves, poesías, cuentos “de viajes, pero no de los que hice guitarra al hombro, sino de los que siempre quedan pendientes”, dice el autor.



Delfines en Venecia

Francisco Moulia



Francisco Moulia, escritor y docente argentino publicó ‘Delfines en Venecia’. Es la historia de un argentino que viaja a Italia para separarse de su novia. Es febrero de 2020 y el coronavirus lo acorrala en el lugar más golpeado, quizás hay refugio.



Balada para perrear

Las Villa



El dúo de hermanas colombianas Las Villa lanzan ‘Balada para Perrear’. Mezcla de ritmos tropicales con poesía que empodera: “Una chica rompe con su novio y ya no quiere estar triste, quiere bailar”, dicen Las Villa.



La neta

Lenny Tavárez



El cantante y compositor puertorriqueño Lenny Tavarez estrenó ‘La neta’, tema que llega a la Argentina con ritmos contundentes y voces de R&B, la poesía regala vocablos del trópico que se hacen familiares y se vuelven universales.