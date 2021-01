Alarma en Guaraní por una seguidilla de robos a domicilios particulares

lunes 18 de enero de 2021 | 6:05hs.

“Lo peor es que los ladrones entraron a la casa cuando estábamos durmiendo y nos pudieron haber hecho cualquier cosa”, coincidieron en reflexionar varios vecinos de Guaraní que fueron víctimas de la inseguridad en las últimas semanas.



Según precisó El Territorio con fuentes de la Unidad Regional II de Policía, en las últimas semanas se registró una docena hechos contra la propiedad en la citada localidad, lo que encendió la alarma en la comunidad.



En tanto, los damnificados lamentaron que hasta el momento los investigadores no lograron dar con los autores de los hechos, al tiempo que reclamaron un mayor compromiso policial en las tareas de prevención.



Al respecto, Mercedes Cadogan comentó la situación que le tocó padecer con su familia en la madrugada del pasado 31 de diciembre en el barrio zona Alta.



“Mi esposo es camionero y lo primero que notamos fue que abrieron el camión y robaron varios elementos, pero lo que más nos preocupó fue que también entraron a la casa cuando estábamos durmiendo. Forzaron una reja y sustrajeron una notebook que teníamos arriba de una mesa”, detalló.



En tal sentido, Cadogan especuló que “por ahí salen a robar con menores, porque sólo alguien muy chico puede pasar por la reja como pasaron”.



Asimismo, reconoció que la situación le generó mucho temor de cara al futuro, ya que su esposo suele viajar y ausentarse por varios días.



“Tengo una nietita de 7 meses que vive con nosotros y me da terror pensar lo que puede pasar con algún extraño dentro de la casa. La verdad que tenemos mucho miedo”, indicó.



Tampoco hasta el momento la Policía le informó sobre novedades en torno a la investigación.



Caso similar

Por otra parte, el sábado 9 de enero desconocidos irrumpieron en otro domicilio -en barrio Zona Baja- cuyos propietarios se hallaban durmiendo.



Raúl De Lima, enfermero profesional, relató que se despertó dos minutos antes de las 4, ya que a esa hora tiene programado su despertador para ir a trabajar, circunstancia en la que escuchó ruidos en la sala.



“Me levanté y en eso escuché ruidos como que salieron corriendo. Fui para la sala y me encontré con todo revuelto. Incluso habían bajado el televisor pero no alcanzaron a llevar. Robaron una notebook, plata, perfumes y algunas cosas más, entre ellas tres botellas de cerveza que había en la heladera”, precisó.



Es más, los delincuentes le robaron las llaves del auto, tal vez no para hacerse del vehículo, sino porque el llavero tenía un destapador accesorio.



“Pienso que habrán sido por lo menos dos los chorros. Tengo un perro, pero está en el fondo del terreno, entonces forzaron una puerta lateral corrediza y entraron. Igual me llama la atención la osadía que tuvieron porque siempre dejo encendidas las luces de la sala”, indicó De Lima.



Consultado al respecto, mencionó que radicó la correspondiente denuncia ante la comisaría local, aunque transcurridos tres días aún no tuvo novedades del respecto.



También se mostró preocupado porque “hay muchos robos en Guaraní, cosa que antes no pasaba. Se nota que hay muy poca Policía en el pueblo, no patrullan. Pienso que la situación es grave y el intendente debería gestionar más seguridad para el pueblo”.



“Yo trabajo de noche y el sábado estaba de casualidad en mi casa. Sinceramente ahora me da mucho miedo dejar sola a mi familia porque los ladrones siguen sueltos”, agregó.



Reclamo al Concejo

En dicho contexto, vecinos autoconvocados redactaron una nota que será entregada ante el Concejo Deliberante de Guaraní reclamando que arbitren los medios para mejorar la seguridad del pueblo.



“Creo que es hora de levantar la voz entre todos y exigir a nuestras autoridades, intendente, concejales y, por su puesto, al jefe de comisaría, que traten el tema de manera urgente”, opinó el vecino Javier López.



Asimismo, mencionó que se requiere más presencia policial y la instalación de sistemas de seguridad, ya que “no hay una sola cámara de video vigilancia monitoreada en accesos, en zona céntrica ni calles principales”.



“Hoy día, el avance de la tecnología es altamente positivo para controlar y prevenir hechos delictivos, y creo que es tiempo de pensar en contar con un sistema. No es gasto, es invertir en seguridad, ni hablar de la falta de alumbrado en algunos barrios. Se dice que la ocasión hace al ladrón”, indicó.



En tanto, comentó una situación personal para graficar la situación que padecen en Guaraní.



“El jueves 7 fui a la comisaría con intención de realizar una exposición y en la guardia me dicen si podía regresar al día siguiente porque ‘no hay oficial de servicio’. O sea, estamos en el horno, con subalternos sin nadie que imparta órdenes o tomé decisiones ante cualquier hecho que pueda ocurrir”, alertó.



Con relación a la nota que será presentada al deliberativo, los autoconvocados mencionaron que se hallan recolectando firmas para elevar el petitorio en los próximos días.