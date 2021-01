Por las lluvias hubo un poco de alivio en las chacras y desbordó el Moconá

lunes 18 de enero de 2021 | 6:05hs.

Tal como había sido pronosticado, fuertes lluvias y tormentas se precipitaron sobre gran parte de la provincia entre la noche del sábado y la mañana de ayer.



Uno de los principales atractivos de Misiones, los Saltos del Moconá, debieron cerrar el ingreso a los turistas ayer al mediodía.



Según explicaron desde el área, la lluvia caída en la zona fue muchísima y en pocas horas. Ayer estimaban unos 100 milímetros, lo que hizo que el puente que está sobre el arroyo Yabotí, que conduce a los saltos, sea cerrado, ya que el cauce de agua desbordó y se hacía imposible la circulación de personas.



Ante la consulta de El Territorio indicaron que los saltos estarán cerrados por cuestiones de seguridad al menos hasta mañana, cuando esperan que el agua del arroyo empiece a descender y recuperar su altura habitual.



En la capital provincial, en base a los registros de la Oficina de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad) de Posadas, entre el sábado y ayer cayeron 53,8 milímetros de agua con ráfagas de viento de 41 kilómetros por hora. Por momentos las precipitaciones fueron abundantes, lo que ocasionó anegamientos en las calles céntricas. Y en los barrios de la periferia hubo varias familias afectadas.



Desde la Municipalidad señalaron que se asistió a doce familias damnificadas por voladuras o daños en los techos en Parque Adam, Sol de Misiones, Tacuaritas, San Onofre y Prosol I. Allí, la asistencia llegó con chapas, colchones y víveres.



En tanto, desde la Subsecretaría de Protección Civil de Misiones no recibieron pedidos de asistencia.



Producción

La zona Sur de la provincia fue una de las más beneficiadas por la lluvia, que trajo alivio, principalmente, a los productores.



“Fue una linda lluvia, una bendición muy grande para todos los productores y todos los que están en contacto con la tierra produciendo. Hacía mucha falta una lluvia así, estábamos mal, con la tierra seca, se estaban perdiendo muchos productos y con esto creo que va a repuntar y ojalá siga lloviendo”, indicó en diálogo con este medio José Villasanti, presidente de Ferias Francas de Posadas.



“Todos los productos de huerta y de hoja, que son producciones muy delicadas, estaban siendo afectados porque necesitan mucha humedad y la poca agua que había se calienta y se complica mucho producir. Algunos que ya no tenían agua, habían dejado de producir esperando que empiece a llover, con esto creo que van a poder volver. Pero esta falta de agua afecta a todos por igual”, agregó.



San Pedro, sin dudas, fue una de las comunas más afectadas. Allí la lluvia se sintió con fuerza ya en la mañana del sábado y una nena de 8 años cayó a una zanja junto a otra de sus hermanas de 4 años. La más pequeña logró ser rescatada mientras que la primera falleció ahogada. El hecho ocurrió a metros de la vivienda de la familia ubicada en Colonia San Juan.



De acuerdo a la explicado, estaban jugando cuando perdieron estabilidad y cayeron al caudal de la vertiente que, si bien normalmente cuenta con bajo volumen de agua, a consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas, en el momento del episodio el caudal era mayor, por lo que la menor no pudo salir del interior de la zanja y murió y el cuerpo fue rescatado después. La otra pequeña de 4 años fue internada en el hospital local, pero ayer se encontraba en buen estado de salud y esperan su alta en las próximas horas.



En ese mismo municipio hubo daños en obras viales. La intensidad de la lluvia causó la rotura de un puente sobre la ruta provincial 21, en Colonia Fortaleza, dejando a personas varadas que ayer esperaban que se inicien las obras de reparación.



Alivio

En Capioví, la prolongada y esperada lluvia trajo alivio ante la situación hídrica que vive esa comuna. Oscar Vogt, presidente del Concejo Deliberante y encargado de la administración de la cooperativa de agua local, comentó que la emergencia hídrica se estableció en diciembre, cuando la sequía empezó a sentirse con más fuerza y esa situación de emergencia se mantendrá al menos hasta marzo próximo.



“Cuando se dio a conocer la situación en Capioví los pronósticos anticipaban pocas lluvias y la vertiente del arroyo estaba con muy poco caudal, después comenzaron algunas lluvias e incluso poco más de lo que se creía que iba. Y lo que llovió en el día de ayer acá, en Capioví, fueron poco más de 100 milímetros y con esto calculamos que de acá a un mes no tendremos ningún inconveniente”, dijo Vogt.



Además reflejó que se encuentran contentos porque el pronóstico prevé más precipitaciones y que si se da así no tendrían problemas para abastecer de agua a la comunidad.



A su vez ponderó la responsabilidad que tomaron los vecinos en los momentos críticos, todos cumplieron a rajatabla las órdenes y eso facilitó el servicio y nadie se quedó sin agua.



Vogt mencionó que tienen 1.550 conexiones en servicio en Capioví y que el arroyo que lleva el mismo nombre que la localidad es el que provee el agua para el consumo diario en el pueblo. Al ser consultado si tenían un plan B en caso de que la vertiente quedaba sin líquido, respondió: “Se puso en marcha un pozo perforado que desde hace 20 años no se lo usaba y tenemos dos pozos más en caso que se agudice la falta de agua en el futuro, pero desde la cooperativa ya se comenzaron los primeros estudios para hacer una toma de agua desde el río Paraná, a una distancia de 7 kilómetros, que será la solución para el futuro”.



Para hoy y mañana el pronóstico anticipa que el tiempo estará bueno y cálido con elevada sensación térmica.



No obstante, como toda la región está bajo los efectos del fenómeno de La Niña, las precipitaciones seguirán siendo menores a las habituales al menos hasta el mes de marzo, según pronosticaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Con información de

corresponsalías San Pedro y Capioví