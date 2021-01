Títeres reconectados en ‘carne y hueso’

sábado 16 de enero de 2021 | 6:00hs.

Encierro, distancia, protocolos… a pesar de que aún persisten las limitaciones por la crisis sanitaria mundial, pequeños haces de luz nos dan un respiro. Reencontrarse no solamente con aquellos seres queridos, sino con el disfrute de las salidas y del arte son claves que pondera Sakados del Tacho, en plena gira por Córdoba.

Los titiriteros llegaron hace unos días a las sierras para ser parte de varias funciones en distintos municipios, como parte de los festivales: Pan y Vino y Titiritodos.

Habiendo pasado por José de la Quintana y Alta Gracia, al momento de dialogar con El Territorio, los artistas misioneros esperaban la función al aire libre en la estación de trenes de Almafuerte.

Al referirse a ese sentimiento de desahogo que brinda el volver a disfrutar del arte presencial, Federico ‘Basko’ Ugalde refirió: “Es la primera vez que hacemos función con público desde que empezó la pandemia. Fue muy lindo, muy emocionante. Fue también un alivio, como que también al fin podemos hacerlo”.

Si bien entendió que la libertad todavía no es plena porque hay que moverse con barbijos, sin abrazarse, atentos a los protocolos y con la incertidumbre del rebrote, celebró el reencuentro con los espectadores y con viejos colegas.

“Ya habíamos participado antes. En Argentina hay muchísimos festivales de títeres, en su mayoría organizado por titiriteros, que en sus localidades una vez al año organizan un evento. Entonces nos conocemos mucho todos. Toda la gente con la que me estoy encontrando, tanto los invitados como los que organizan, son personas que ya había conocido y que incluso han venido a nuestro festival Kruvikas en Posadas”, relató el Basko.

En la misma línea recordó que aunque hay mucha incertidumbre de cómo será este año, los festivales van saliendo y espera concretar Anímeseyverá, el nuevo festival que gestó en los Esteros del Iberá y que tuvo su primera edición vía streaming.

“Esto ahora es como una liberación, que los festivales que estaban planeados se están haciendo y están saliendo” postuló al tiempo que se mostró cauto y alegó también el trabajo del titiritero se reinventa. “Las clases no van a volver y si vuelven no se va a poder ir con los títeres a las escuelas ni las escuelas al teatro, entonces con todo ese público enorme con el que trabajamos nosotros, no sabemos si lo vamos a poder seguir haciendo”, indicó.

Por ese motivo, entre las nuevas alternativas, graficó que “estamos produciendo cosas nuevas, tanto Diego que es ‘el otro Sakado del tacho’ como yo, proyectando espectáculos nuevos con títeres”. Además, con el lema del cuidado de la naturaleza siempre presente, la idea es buscar alianzas estratégicas con el Estado y ONG como Vecino Sustentable para poder hacer llegar su arte de la mano de lo audiovisual.

Sobre esta nueva herramienta, el Basko discernió que por un lado “no es soplar y hacer botella hay que hacerlo con gente que sabe” y por otro ponderó la globalización que tiene su llegada. “La idea es, con los títeres, meternos en ese mundo un poco más. No solamente porque nos obliga esto de no poder hacer funciones presenciales sino porque hay toda una tecnología mundial que permite que uno pueda hacer algo y que lo vean millones de personas. Te multiplica un montón más el potencial público que uno tiene y la manera de trabajo”.

Mientras la labor sigue y los titiriteros celebran la puesta en funcionamiento del Ipti en Misiones y el acompamiento siempre cercano del INT, lo cierto es que se goza el momento, poder tener hoy funciones presenciales con la inigualable conexión y complicidad del vivo.

“Yo creo que la gente ha estado tanto tiempo encerrada en la pantalla, que estas cosas, juntarse es algo que estábamos todos necesitando”, sentenció el Basko.

“Vimos el entusiasmo, la verdad que fueron funciones re lindas, muy emotivas.La gente que se acercó estaba súper enganchada y había un ambiente muy lindo de alegría, sobretodo la alegría de poder encontrarse y verse. Todos estábamos todos necesitando poder juntarnos de nuevo”, insistió al tiempo que preparaba las funciones del fin de semana (actuarán hasta el domingo en distintas localidades) y la vuelta a nuevos proyectos en la Tierra Colorada.