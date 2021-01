Analizan diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar más gente

martes 12 de enero de 2021 | 6:04hs.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó que “en este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis” de la Sputnik V y “diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote” de coronavirus en el país.



En ese marco, la funcionaria subrayó que “la decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas en marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”.



En una entrevista con el diario porteño Página/12 Vizzotti explicó que el gobierno nacional tiene “una mirada realmente amplia porque ésta es una situación absolutamente inédita y las decisiones se tendrán que tomar en tiempo real y a medida que vayan surgiendo informaciones de otros países”, al ser consultada si están avaluando dar una dosis a más gente en vez de dos a menos personas.



Agregó que “los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante”.



“En este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote”, planteó.



Aclaró que “en el caso puntual de la Sputnik V se trata de dos componentes distintos y la segunda tanda de 300 mil que llegarán al país la próxima semana serán aplicados a los que se dieron la primera dosis”.



“Pensando en eso, para la segunda entrega estamos pidiendo más dosis del componente uno y no estamos pidiendo exactamente mitad y mitad como hicimos ahora”, añadió.



Consultada sobre si existe una estimación acerca de con qué porcentaje de la población vacunada se puede volver a la “vieja normalidad”, Vizzotti respondió: “No se puede saber con qué cantidad de población vacunada se reduciría la circulación del virus. Eso dependerá de las características de las vacunas”.



“Si tenemos una vacuna que previene la infección y la trasmisión y su efecto dura un tiempo lógico, será mucho más probable que podamos interrumpir la trasmisión que si, en cambio, tenemos una vacuna que tenga más impacto en disminuir la mortalidad, pero no la infección y transmisión”, completó.



Acerca de las críticas sobre la supuesta falta de información sobre la vacuna rusa, Vizzotti afirmó que “decir que la Sputnik V no tiene datos es incorrecto, porque cuando un laboratorio o un país produce una vacuna y genera los análisis de seguridad, eficacia, datos de la manufactura y de los lotes, se presenta a un Estado en forma confidencial”.



Y agregó que “las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, el ente regulatorio, y la Comisión Nacional de Inmunizaciones -con representantes de todas las jurisdicciones- definen si la información es sólida en seguridad y eficacia y recién allí se realiza la autorización de emergencia. Esto sucede con todos los medicamentos y vacunas. De ninguna manera no hay información”.



También destacó que “hasta el momento las mutaciones del virus que se identificaron y genotipificaron son menores y no impactan en la eficacia de las vacunas”.



Hasta el sábado último ya eran 3.677 los agentes de salud que se inmunizaron en Misiones con el primer componente de la Sputnik V. En tanto, ayer iniciaron el proceso de vacunación en agentes de salud de comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú, Pozo Azul, San Ignacio y Santa Ana.



Estrategia

La estrategia de diferir los plazos de vacunación se impone en varios países del mundo que actúan sobre la marcha y cambian los planes pautados ante el avance del virus o rebrotes.



Ante la desesperante situación que atraviesan, el gobierno británico cambió sus pautas de vacunación el pasado 30 de diciembre para que la segunda dosis de los inmunizantes de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca sea administrada hasta 12 semanas después de la primera, en lugar de los 21 días prescritos.



En diálogo con Télam, el médico mexicano, Jorge Abarca, consultor especialista en enfermedades infecciosas en el hospital de la ciudad británica de Bradford, apoyó la decisión de aplicar una sola dosis y criticó la politización que está dominando el tema.



El especialista aseguró que por ahora “la mejor estrategia es inmunizar a la mayor cantidad de gente posibl”.



Una decisión similar comenzó a ser estudiada por otros países como Bélgica y Alemania, que pidieron a sus expertos evaluar una aplicación de la segunda dosis hasta un máximo de 42 días, el límite fijado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), mientras que Dinamarca anunció que dejaría pasar dicho plazo entre ambas inyecciones.

Producirán la Sputnik V en Brasil

La farmacéutica privada brasileña Uniao Quimica comenzará este viernes en sus plantas de Brasilia y Guarulhos, San Pablo, a producir dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, destinadas a ser exportadas hacia Argentina y otros países de América Latina.



"Somos representantes de Sputnik V en América Latina y nuestra previsión es que otros países de la región registren la vacuna", dijo el director de asuntos internacionales de Uniao Quimica, Rogerio Rosso, al canal CNN Brasil.



Brasil no puede registrar de emergencia la vacuna rusa debido a que debe realizar localmente la fase 3 de ensayos en humanos para luego ser sometida a aprobación del ente regulador, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Según Rosso, Uniao Quimica estará en condiciones de comenzar a producir 8 millones de dosis mensuales antes del segundo semestre de 2021 con transferencia de tecnología total del estatal Instituto Gamaleya.



Brasil, con más de 202.000 muertos y 8,1 millones de casos de coronavirus, es el segundo país en decesos detrás de Estados Unidos y vive situaciones de colapso por segunda vez en la pandemia en Manaos, capital del estado norteño de Amazonas.