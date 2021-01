Qué ver, leer y escuchar

domingo 10 de enero de 2021 | 6:00hs.

Lupin

Netflix

Lupin cuenta la historia de Assane Diop, un hombre marcado por el suicidio de su padre hace varios años tras ser condenado por un crimen que no cometió. Serie francesa, creada por George Kay y con Omar Sy como protagonista.

Fragmentos de una mujer

Netflix

Fragmentos de una mujer, producida por Martin Scorsese y estreno de Netflix, muestra de manera desgarradora la muerte de un hijo, el dolor de los padres, las culpas e interrogantes. Con la dirección de Kornél Mundruczó.

La revolución de las viejas

Gabriela Cerruti

Gabriela Cerruti, política, escritora y feminista, indaga en sobre la longevidad, ¿cuál es la vida que se puede tener a partir de los 60? Calidad y cantidad pueden ir juntas -plantea- con disfrute, sin nostalgias, pero con políticas públicas y red de pares.

En el limbo

Estanislao Bachrach

Estanislao Bachrach, difusor de la neurociencia. Propone con ‘En el limbo’ y -luego de años de investigación- barrer con viejos conceptos sobre las emociones. Ir al límite de la zona de confort, para construir una persona más plena.

Can’t fight this feeling

REO Speedwagon

La banda de rock REO Speedwagon lanza en 1984 ‘Wheels are turnin’, su undécimo álbum, que contiene ‘Can’t fight this feeling’. El vocalista Kevin Cronin tardó diez años en completar la power ballad, un ícono de su género.

The man who sold the world

David Bowie

En el día en que David Bowie cumpliría 74 años, vale reencontrar este clásico que es “un homenaje a la juventud y al descubrimiento de la personalidad”, según palabras del duque blanco, el tema incluido en el disco del mismo nombre es de 1970.