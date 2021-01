Gastronómicos insisten en reforzar controles pero no limitar la actividad

sábado 09 de enero de 2021 | 6:04hs.

La disposición de nuevas restricciones a la circulación nocturna alertó al sector gastronómico, que rápidamente se posicionó en contra, debido a la situación económica grave que viene atravesando desde el año pasado.

Es que fueron uno de los rubros más golpeados, principalmente al inicio de la cuarentena obligatoria, cuando aún no se permitía la apertura de bares y restaurantes; e incluso después, con la disminución de comensales (debido al distanciamiento social) y las franjas horarias acotadas.

Tanto desde lo que refiere específicamente a gastronomía, como también desde el sector de eventos, aseguraron que se tratan de medidas que afectarían aún más a las familias que dependen de ello. Y si bien, coinciden en que hay que resguardar a los jóvenes y evitar las fiestas clandestinas, recordaron que meses atrás se habían presentado modelos de protocolos a tal fin, con las denominadas “fiestas seguras”, aunque nunca fueron implementadas.

Por eso, aseveran que es necesario ajustar el seguimiento de medidas y protocolos en bares y restaurantes pero no volver atrás en lo que se logró; poniendo además el énfasis en el control de las fiestas no autorizadas.

Gastronómicos

Desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), el presidente Gustavo Alvarenga indicó a El Territorio que de implementarse esta medida “nos va a impactar de lleno, obviamente que no estamos de acuerdo en el sentido económico, venimos con un golpe bastante importante, esto sería un retroceso bastante fuerte y sería muy malo para nosotros”.

“Venimos de un año muy complicado y nos muestran como que nuestro rubro es el principal problema en el rebrote, y no es así. Estamos de acuerdo en que hay que ajustar protocolos, hubo un relajamiento, pero se cumple. El problema es otro, las fiestas clandestinas y reuniones donde no tenemos injerencia”, determinó.

En ese marco, adujo que “se debería hacer énfasis en los protocolos que ya están, sancionando a los que no cumplen pero no volver atrás en todo lo que se logró. Hay una bajada de línea de ser más estrictos, pero lo que es hotelería principalmente está muy mal, muchos colegas no abrieron todavía, son varios golpes ya”.

Por su parte, Fabián Negrete, empresario del rubro gastronómico, indicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que “sabíamos que esto podía pasar, nosotros veíamos lo que estaba sucediendo con las fiestas clandestinas, pero es duro para nuestro rubro”.

“No está nada definido, pero si llega a ser firme sí nos perjudica. El problema más complicado es ese, las fiestas clandestinas, porque no se cuidan, comparten vasos”, apuntó.

Detalló que con la apertura de más actividades, se mejoraron los ingresos, principalmente en diciembre, “que fue el único mes que pudimos remontar”. Sin embargo, adujo que no alcanza para cubrir todo lo que se viene produciendo desde el año pasado. “Recuperarnos va a ser muy difícil, por eso hay que ser claros y hay algo que es evidente, que si no se hacen las cosas como tiene que ser, esto va a ser interminable”.

“Otra vez castigar a bares, restaurantes, hotelería mientras que no se fijan en las líneas de colectivos, los supermercados, es un poquito de lógica, es tremendo e imparable, un caos. Otra vez nos castigan a nosotros”, sostuvo.

Eventos

Por su parte, Gastón Jilek, presidente de la Asociación de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) remarcó que “no estamos de acuerdo con esas medidas, no están entendiendo la problemática y están estigmatizando a la juventud, responsabilizándolos cuando son víctimas de un sistema que no ha sabido en once meses regularizar y darles lugares seguros, contenerlos”.

“Se ha perdido en esta pandemia los controles que el Estado ejercía en los eventos, como habilitaciones municipales, controles de la policía, acompañamiento de salud pública, impuestos y seguros, el Estado ha dejado librado al azar y quiere hacer responsables con más restricciones; y esto lo venimos planteando desde junio”, expuso.

Adujo que “se presentó un protocolo para fiestas seguras, con constante verificación, porque se armó una red clandestina donde no solo se evaden impuestos y se pone en riesgo la seguridad, sino que mucho pillos han aprovechado las clandestinas para vender drogas”.

“A los profesionales que saben cómo llevar adelante un evento seguro nos dejaron afuera y sin trabajar, nosotros sabemos de esto, vivimos de esto, y no nos tuvieron en cuenta. Los chicos podrían estar divirtiéndose en lugares seguros, controlados, con distanciamiento; no son políticas consensuadas con los que saben y es fácil ahora poner restricciones pero si no hicimos nada al respecto, quién es el culpable,”, concluyó.

