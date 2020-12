El intendente de Encarnación dio positivo para coronavirus

martes 15 de diciembre de 2020 | 9:20hs.

El intendente de Encarnación Luis Yd anunció en sus redes sociales que ha dado positivo a la prueba de Covid-19.

"Va el séptimo test de Covid que me realizo en lo que va de la pandemia, esta vez fue un test rápido, y di positivo. Me encuentro bien, prácticamente sin síntomas. No perdí el gusto ni el olfato, tampoco tengo fiebre, sólo un poco de dolores corporales", escribió en sus redes sociales.

"Me realizaré otros análisis en el transcurso de los días, para confirmar o descartar el resultado del test rápido. Muy pronto me repondré y estaremos como siempre juntos y con ustedes, y seguir trabajando por la ciudad más linda del Paraguay", acotó.

"Como siempre lo hacemos, a no bajar la guardia, desde mi lugar de reposo estaré trabajando de forma virtual" indicó.