Afirman que hay especulación en el desabastecimiento de materiales

martes 24 de noviembre de 2020 | 18:08hs.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo hoy que el desabastecimiento de materiales para la construcción "es multicausal", pero afirmó que en algunos casos "hay especulación" y consideró que el Gobierno tiene que "usar todas las herramientas disponibles para que el país salga adelante".



"Nadie quiere aplicar una Ley de Abastecimiento, es algo a evitar en función de tener una convivencia, pero hoy estamos en una situación de pandemia y todos tenemos que poner voluntad para que esto funcione", dijo Szczech en una rueda de prensa tras el acto del Día de la Industria.



El ejecutivo señaló que al aplicar estos mecanismos "a veces pagan justos por pecadores, pero es una ley que está habilitado el Ejecutivo para usarla y el que no tenga nada que ver no tiene que preocuparse".



"Hay que usar todas las herramientas disponibles para que el país salga adelanta", consideró.



En el acto, el presidente Alberto Fernández se refirió al faltante de materiales y "la nefasta actitud de acaparar esos bienes tratando de especular con un mejor precio en el futuro".



"A quienes estén haciendo eso quiero advertirles que voy a ser inflexible, voy a caer con todo el peso de la Ley de Abastecimiento que la Ley le otorga al Estado", aseguró.



El presidente dijo que "es un acto de miserabilidad profundo en medio de una pandemia hacer eso cuando todos estamos poniendo el hombro para salir adelante".



Consultado al respecto, Szczech afirmó que "tenemos un diagnóstico bastante heterogéneo, se trata de una situacion multicausal y especulación hay también; en algunos distribuidores lo tenemos diagnosticado".



Detalló que "hay otra serie de factores como menor producción en Covid y atomización de consumo en ciertos materiales que lo que hizo fue consumir el stock que tenían muchas fábricas como el caso de los ladrillos huecos".



"La gente que hizo arreglos en su casa, vemos autconstrucción, alguna changa, mucho consumo" pero "tampoco es que no hay especulación, sabemos que la hay en algunos casos".



El empresario dijo que "hay problemas de desabastecimiento puntuales en algunas provincias de muchos insumos" y detalló que "hay faltantes en lo que tiene que ver con el acero" por lo que se está trabajando "con Acindar, instrumentando una metodología donde podamos hacer de red para que las obras no sufran ese faltante".



En cuanto a los precios sostuvo que "en función de esa merma en algunos materiales está el mercado, cuando hay menor oferta el precio sube y eso está generando mucha incertidumbre en la industria de la construcción, por eso también es cierto que necesitamos tener mayor oferta y certeza en cuanto a la producción de material".



"Necesitamos que los materiales estén disponibles para la industria y entendemos que lo vamos a lograr con trabajo", afirmó.



El viernes pasado, la Secretaría de Comercio Interior intimó -a través de la resolución 605/2020- a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales.



Al participar del encuentro Forum Construya 2020, el presidente del Grupo Construya, Pedro Brandi, señaló que "los problemas actuales se vinculan a que las fábricas y comercios agotaron sus existencias por la muy baja fabricación entre marzo y junio" y a "las restricciones operativas actuales por cuestiones sanitarias que afectan significativamente la productividad de las fábricas".