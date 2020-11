Las cuotas de créditos UVA seguirán congeladas hasta enero

domingo 22 de noviembre de 2020 | 11:48hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordó hoy que las cuotas de préstamos UVA se mantendrán congeladas hasta el 31 de enero de 2021.



El valor mensual de las cuotas en pesos de los créditos otorgados en Unidad de Valor Adquisitivo “se mantendrá sin variación hasta febrero de 2021 respecto de la vigente al mes de marzo del corriente año”, señaló la autoridad monetaria.



Precisó que los decretos de necesidad y urgencia 319/2020 y 767/2020 establecieron que las financiaciones ajustables por UVA deberán cumplir un conjunto de condiciones.



En primer lugar, “las cuotas pagas por los deudores hasta el 1° de febrero de 2021 no podrán superar el importe de la cuota correspondiente al mes de marzo de 2020”.



En segundo término, las deudas resultantes de los diferenciales entre las cuotas contractuales y las cuotas resultantes del congelamiento establecido en ambos decretos “deberán ser refinanciadas para su pago a la finalización de la vida del crédito, salvo indicación explícita en contrario del deudor”.



Luego, las deudas por falta de pago o pagos fuera de plazo que pudieran generarse hasta el 31 de enero próximo “deberán también ser refinanciadas para su pago a la finalización de la vida del crédito”.



En este caso podrán aplicarse intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés del préstamo original.



Todas las diferencias generadas durante el congelamiento de las cuotas, falta de pago o pagos fuera de plazo, mantendrán su denominación en UVA y pasan al final del período, remarcó el BCRA a través de un comunicado.



La entidad recordó a los bancos que deben aplicar esos principios y alertó a los usuarios que pueden realizar el reclamo ante el responsable de atención al usuario de servicios financieros de la entidad involucrada, cuyos datos de contacto se pueden obtener en www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/.



Si no se obtiene respuesta o no es satisfactoria, se puede presentar el reclamo a través del área de Protección al Usuario Financiero de que dispone el BCRA, ingresando en el mismo link.