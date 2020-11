Sniechowski remontó 23 posiciones y sigue con chances en el Turismo Pista

sábado 21 de noviembre de 2020 | 20:07hs.

Lo que pintaba para un sábado negro terminó siendo un sábado de remontadas, algo que se esta volviendo habitual para Tomas Sniechowski (Ford Fiesta), quien largó 35° en la quinta fecha del Turismo Nacional y terminó en la 12° posición.

El obereño había clasificado séptimo pero los comisarios deportivos resolvieron quitarle los tiempos porque tardó más de 20 segundos entre la vuelta rápida y la vuelta lenta, algo que esta estipulado en el reglamento del campeonato de la Clase 3. La misma situación le pasó a Rudito Bundziak quien había clasificado sexto y nuevamente se quedó sin tiempos con el Nissan March.

Así las cosas, Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) y Rudito Bundziak (Nissan March) volvieron a ocupar las últimas posiciones de la grilla, algo que ya había pasado la fecha pasada.

Desde el fondo Sniechowski fue pasando rivales y avanzó 23 lugares para ver la bandera a cuadros en la 12° posición. El ganador fue Horacio Evolo (Renault Clío).

“Contento por haber avanzado otra vez. Era para largar séptimo, pudimos avanzar y recuperar puntos para no perder terreno en el campeonato. El reglamento es claro y es igual para todos, yo levante para no molestar a los demás, pero tendría que haber seguido a mi ritmo hasta entrar a boxes. Estamos en carrera y mañana nos toca largar de nuevo desde el fondo, Dios quiera podamos avanzar más que hoy para seguir sumando”, dijo Tomás.

Pese a los problemas de caja, Martín Blasig (Toyota Etios) cumplió una gran actuación y largó en el 20° puesto y pudo ir pasando rivales hasta ver la bandera a cuadros en la 12° posición.

“Desde la clasificación que me venía saltando la caja y apenas largamos volvió a aparecer el problema tuve que hacer toda la final doblando las curvas de tercera con una mano, porque saltaba el cambio terminé muy cansado pero feliz porque pusimos ganar ocho lugares y volver a sumar para mantenernos entre los diez del campeonato”, indicó Blasig.

Por su parte Juan Urrutia (Toyota Etios) había realizado una muy buena largada desde el 18° lugar y venía avanzando posiciones, ubicándose 15, hasta que en la curva 1 le pegan desde atrás y el auto queda desalineado. Si bien se pudo recuperar un nuevo toque hizo que pierda rendimiento y vea la bandera a cuadros en la 20° posición.

Por último, Rudito Bundzik (Nissan March) sufrió la quita de tiempos y desde la 36 posición fue avanzando, pero solo pudo llegar hasta la 23° posición, en un pelotón muy complicado y con muchos roces.

Mañana Sniechowski y Bundziak volverán a largar desde el fondo en la sexta final de la Clase 3. Mientras que el misionero mejor ubicado será Juan Urrutia que partirá desde la octava posición. Por su parte Martín Blasig buscará avanzar desde la 18° posición. La final se podrá ver por TyC Sport desde las 12.

Abente llegó 12 en una accidentada final

La final de la Clase 1 fue muy accidentada e incluyó un vuelco en plena recta, por suerte sin consecuencia para el piloto, luego de una carambola múltiple donde quedaron destruidos tres autos.

En ese contexto el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) pudo zafar de esa piña inicial en la primera vuelta y pasar por un costado del accidente para seguir en carrera.

El misionero había largado en la 13° posición y su avance se vio cortado por los dos autos de seguridad que hicieron que de las 15 vueltas pautadas solamente en cuatro los pilotos puedan acelerar libremente.

“Lo único positivo es haber zafado de la piña, yo paso por el costado en el momento que Cruzado le pega a la pared y queda en el medio de la recta, después no vi que pasó. La carrera fue muy cortada casi no se pudo acelerar. Además tocamos algo en el auto y no anduvo, así que apuntamos a llegar y sumar”, explicó Abente.

Mañana Abente estará largando desde la octava posición en la sexta final del año que se pondrá en marcha a las 10 y se podrá ver por TyC Sports.