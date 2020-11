El banquero Jorge Brito murió luego de que su helicóptero se estrellara en Salta

viernes 20 de noviembre de 2020 | 17:19hs.

El sitio de noticias del diario El Tribuno, de Salta, da cuenta de un accidente que se produjo con el helicoptero en el que viajaba el banquero Jorge Brito. Según indican en el mencionado sitio de noticias, el banquero perdió la vida tras el accidente.

El accidente se produjo en la zona de Cabra Corral, en la provincia de Salta. En el lugar trabajan equipos de rescate. De momento se desconoce si hay más víctimas fatales o sobrevivientes.

Los primeros datos indican que la Policía recibió el aviso por un accidente pasadas las 16. Un equipo de rescate de la fuerza de seguridad de la provincia de Salta se dirgió a la zona para constatar lo sucedido.

Según informan los medios de la región, se trata de una zona de difícil acceso, por lo que las tareas de rescate de las víctimas es sumamente compleja.

Imagen gentileza del sitio de noticias del diario El Tribuno de Salta

El lugar del accidente se ubica en cercanías del dique Cabra Corral, a unos 75 kilómetros de la capital salteña. Según información del lugar, Brito viajaba con la sola compañía de un piloto, también fallecido en el accidente.

Brito había visitado minutos antes al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Luego del encuentro partió con el helicóptero con destino a la localidad de Joaquín V. González, donde se encuentra una finca de su propiedad.



Poco después del accidente, la Junta de Seguridad en el Transporte emitió un aviso a través de su cuenta de Twitter.



"Suceso accidente aeronave helicóptero Eurocopter Ecureuil matr. LV-FQN ocurrido en Embalse Cabra Corral (Salta), 2 fallecidos. Interviene JST Sede Córdoba", dijo la Junta.

[AVISO] Suceso accidente aeronave helicóptero Eurocopter Ecureuil matr. LV-FQN ocurrido en Embalse Cabra Corral (Salta) a aprox. 21.30hs UTC. 2 fallecidos. Interviene JST Sede Córdoba. — Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTargentina) November 20, 2020

Las autoridades investigan el origen del accidente, que se produjo con cielo despejado y buena visibilidad.



Las primeras versiones de lugareños indican que la aeronave pudo haberse enredado con unos cables de acero antes de caer, pero esa especie no fue confirmada por las autoridades.

Ubicación de Cabra Corral en la provincia de Salta

Quien era Jorge Brito

Jorge Horacio Brito nació en Buenos Aires, el 23 de julio de 1952. Fue un empresario dueño del Banco Macro, de acciones en el mercado inmobiliario, agropecuario y energético. Fue presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) hasta marzo de 2016.

En 2017 la revista Forbes lo ubicó en el puesto 1.567 del ranking global de multimillonarios, es la séptima persona más rica de la Argentina. En 2018 descendió a la décima posición con un patrimonio de $1.500 millones de dólares​ y al año siguiente bajó al puesto 21 con una fortuna de $690 millones de dólares.

En 1976 creó la empresa Macro Cía. Financiera S.A. En 1996 el Macro adquiere el Banco de Salta, el de Misiones y el del Noroeste, y en 1998 el Banco de Jujuy.

Después de un período fuera de la conducción del Banco Macro, en abril de este año volvió a hacerse cargo de la presidencia del Directorio; y entre 2003 y 2016 ocupó la presidencia de Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).



Esa representación de las entidades bancarias argentinas lo condujo, en 2012, hacia la presidencia de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). A su vez, como presidente de Adeba, formó parte del Grupo de los Seis (G-6), grupo que reúne a las principales entidades empresariales del país.



Recientemente había planteado sus objeciones al aporte extraordinario de las grandes fortunas, al advertir que "solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”. Tras considerar que el camino elegido por el gobierno para financiarse es "equivocado", estimó que "se recaudará poco, pero se desalentará la inversión".



A comienzos de año había afirmado que "el gobierno anterior -en referencia a la administración de Mauricio Macri- dejó a la Argentina en una situación económica muy mala, entonces reconstruir el aparato productivo y el salario real no va a ser fácil".



Meses después, en julio pasado calificó como “muy importante" a la oferta de reestructuración de deuda que realizó el Gobierno a los tenedores internacionales.



Se trata de "un gran esfuerzo que está haciendo el país para volver a crecer” y que "es lo máximo que Argentina puede pagar", había asegurado.



En el plano judicial, hace unos meses Brito fue sobreseído, junto a dos ex empleados del Banco Macro, en la causa por supuestas maniobras para la compra de la ex Ciccone Calcográfica.



Como empresario, si bien el núcleo duro de su actividad comercial se encontraba en el rubro bancario y financiero, también lo hizo en el ámbito inmobiliario, agropecuario y energético, entre otros.



Principal accionista de Grupo Macro, poseía negocios inmobiliarios con Vizora y negocios agropecuarios con Inversora Juramento, Frigorífico Bermejo y Cabaña Juramento; y era accionista en Genneia, empresa del sector energético.