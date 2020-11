Realizaron la primera braquiterapia en Misiones

lunes 09 de noviembre de 2020 | 0:31hs.

Se realizó en Misiones la primera braquiterapia, un logro médico que sienta precedente en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Sobre todo en una provincia, que comparte con sus vecinas del NEA, estadísticas elevadas de mortalidad por esta dolencia



La práctica, que consiste en la colocación de un implante radiactivo dentro o cerca del tumor, fue realizada en el Parque de la Salud de Posadas y fue liderada por el reconocido oncólogo Ángel D’Annunzio.



D’Annunzio dirige actualmente el Instituto Misionero del Cáncer (IMC). Antes de que el IMC fuera una realidad, se desempeñaba como jefe del servicio de Oncología del Hospital Ramón Madariaga, desde donde llevó adelante un trabajo de investigación, en 2013.



Justamente, fue él quien dio la gran noticia el jueves último en sus redes sociales: “Lo logramos. Primera braquiterapia”. Casi 100 veces compartido y con 274 comentarios, el tratamiento es aplaudido en la virtualidad.



En una entrevista a El Territorio, tres meses atrás, el especialista había anticipado este proyecto basada en un tratamiento para salvar la vida de las mujeres. “En Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes el problema es el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué digo esto? Porque somos los abanderados de la mortalidad en el país las cuatro provincias. Hoy está matando cada año cerca de 400 mujeres en el NEA y sabemos que esta enfermedad puede ser erradicada”, manifestó el médico.



“Descubrimos que la mortalidad del NEA es por falta de hacer en tiempo y forma la braquiterapia, que es un tratamiento que consiste en colocarle a la mujer una pastilla radioactiva dentro del cuello uterino y termina de matar al tumor. Pero eso tiene que ser en un período de ocho semanas, es un tratamiento con rayos externos y rayos internos que es la braquiterapia. Esa articulación estábamos haciendo en 20 o 30 semanas todo el tratamiento con lo cual bajaba muchísimo la efectividad. Estábamos curando una de cada cinco mujeres pero cuando hacemos el tratamiento en ocho semanas, la tasa de curación es del 50% no de un 20%. Vamos a poder curar una de cada dos mujeres y no una de cada cinco”.



“Entonces empezamos a trabajar con la gente de la Fundación del Parque de la Salud. Esto es un trabajo muy serio académico. Lo hicimos con referencias bibliográficas nacionales y se compra el aparato a partir de esto”, había explicado.



Tras el diagnóstico del escenario sanitario, la Fundación Parque de la Salud realizó una inversión millonaria y compró un año atrás el aparato para hacer braquiterapia, que se encuentra en el IMC.



“El tratamiento es cinco semanas con el aparato grande y cuatro aplicaciones con el aparato chico de la braquiterapia. Cuando las dos modalidades se hacen en ocho semanas, la tasa de curación es de un 50% . En cambio, cuando hay desfasaje, la tasa de curación es menos del 10%. Hoy podemos cambiar la realidad, no sólo de nuestra provincia sino de toda la región y hacer que esas columnas que integran nuestra región desaparezcan”, había señalado con entusiasmo el oncólogo.



La terapia que ya está en marcha en el sistema público de Misiones es el resultado de años de investigación.



“En el Instituto Misionero del Cáncer tenemos un proyecto desde 2014 y descubrimos que dentro de la fase del tratamiento de la mujer, todas las mujeres del NEA están haciendo el tratamiento en forma y no en tiempo. Lo descubrimos cuando empezamos a ver que nuestra sala en 2013 en el Madariaga se morían más de lo que decían los libros. Nos preguntamos por qué esto. Y a partir de ahí y gracias al doctor Matías Chacón, de Buenos Aires, y todo el apoyo del hospital, hicimos un estudio de investigación en el hospital que presentamos en el Congreso Mundial de Oncología, en Chicago, Estados Unidos, en 2014”.



Prevención

“Hay algo que es prevención primaria, que es la vacunación, que estamos cada vez más vacunando a niñas y a niños de 11 años contra el virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés). La prevención secundaria que es el PAP (papanicolau), la colposcopía, el test de HPV después de los 30 años en toda mujer activa sexualmente. Y después optimizar el tratamiento. Tenemos tres oportunidades para atacar esta enfermedad, que encima es lenta. Las madres deben entender que vacuna a su hijo de 11 años contra el HPV le puede salvar la vida. Después el tema del PAP anual que puede detectar de manera temprana la enfermedad”, completó D’Annunzio.