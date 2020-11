El blues misionero abre sus puertas al mundo

lunes 02 de noviembre de 2020 | 2:52hs.

La movida blusera crece en Misiones y el Posadas Blues Festival se afianza año a año, explotando en este 2020 pandémico su costado streaming.



Como una herramienta para conectarse con el mundo, la 5ª edición del festival irá del jueves 5 al domingo 8 e incorporará importantes referentes, no sólo de la región, sino de lugares tan lejanos como Nepal.



Si bien la idea para este año era aprovechar el atractivo de la Costanera posadeña, armar allí todo un escenario para desplegar el mejor blues al atardecer primaveral, la pandemia obligó a revisar las opciones y trasladar el formato vivo a las redes.



Así, con sentimientos encontrados, hoy se aprecia que la red permita acortar distancias y entablar amistad con artistas de todas partes, mientras la esperanza de un gran festival en vivo y al aire libre se sostiene para el 2021.



El músico Tito Agulla, al frente de la organización junto a Fabián Fernández y como parte de la Asociación Misionera de Blues, destacó la integración que permiten las redes. “Hay mucha variedad gracias al streaming. Hay músicos que conocí este año haciendo streaming”, alegó.



En esa línea, recordó que el 25 de abril tuvo lugar el Festival Indoor de Blues Misionero Online, “que fue uno de los primeros festivales en streaming de la región, con todos los músicos de Misiones”, resaltó.



Siempre en contacto con colegas de Paraguay y Brasil, como Gustavo Sánchez Haase y Adriano Grineberg, respectivamente, siguieron otras transmisiones, con el foco en el blues de la triple frontera.



Ahora, a Tito y Maxi Chávez y Haase One Man Band se suman el local Rula Cancino y referentes de distintas latitudes. Leo Parra Castillo (Colombia), Prakash Slim (Nepal), Sindicato Único de Blues (Uruguay), Víctor Roll (Colombia), Jr. Willy y JC Cortés (Mexico), Blenio Blues (Brasil), Nico Mavrich (Bolivia) y Flavio Guimaraes (Brasil).



En tanto, para engrosar la lista de argentinos apasionados por el género estarán Popi Castillo, Edgardo Contizanetti y la 9 Sur (Córdoba), Jr y la Hora del Blues (Chubut) y Néstor Bouzigues (Buenos Aires).



Además de poder disfrutar del mejor blues en la comodidad del sillón de casa, los seguidores de la fiesta blusera podrán colaborar con los músicos si así lo desean. Tal como detalló Agulla, en todos los países la situación de los artistas es de constante incertidumbre ante el parate de la industria.



Convocando en cada edición (desde 2016) a importantes músicos como Little Joe McLerran (Estados Unidos), Gabriel Grätzer (Argentina), JC Smith (Estados Unidos), el festival misionero potencia la ‘melancolía’ musical y hoy se refuerza en aislamiento, abriendo las puertas de su corazón, al mundo entero.