San Pedro: empresa de transporte, al borde del abismo

lunes 26 de octubre de 2020 | 22:57hs.

El servicio de transporte interurbano atraviesa una fuerte crisis en San Pedro. Si bien, luego del parate durante seis meses, volvió a funcionar el pasado 16 de septiembre, con la esperanza de recuperar de a poco los meses perdidos, muy distinto a lo esperado, la demanda del servicio es muy baja, no llegando a cubrir los costos para mantener en funcionamiento las unidades, disminuyendo choferes y recorridos.

La difícil situación fue planteada a El Territorio, por parte del propietario de la empresa de transporte Lucas, desde donde mostraron enorme preocupación por la difícil situación. Ya antes de la pandemia el servicio de transporte urbano en la capital de la Araucaria, no resultaba un servicio de uso habitual y de gran demanda, siendo de enorme beneficio para las las empresas brindar el servicio de transporte a los estudiantes y docentes.

Con las clases suspendidas, la vuelta al ruedo fue negativo “Estamos al borde del abismo, el mantenimiento de los colectivos subió muchísimo, el combustible por las nubes, yo no puedo pagar a uno de los choferes porque hay días que no llegamos a cubrir el 50% de los asientos, además de lo que significa cumplir con el protocolo, no sé qué hacer, la gente no viaja” indicó el propietario de empresa Lucas.

En comparación a los meses antes de la pandemia, la empresa se sostenía con la prestación del servicio interurbano que además era compartido con otra empresa que prestaba servicio en las mismas líneas pero el número de pasajeros era suficiente para seguir adelante, cosa que no ocurrió en lo que va del mes de vuelta a la actividad, tanto que, debieron ajustar la cantidad de días de recorrido por no lograr recaudar para el combustible. “En el recorrido San Pedro-Terciados Paraíso, es donde más pasajeros tenemos, hacemos todos los días, ahora entre San Pedro-Siete Estrellas, mínimos a dos días por semana” explicó el propietario, Juan Valdez.