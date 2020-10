Con atención reducida reabren bancos en los que detectaron casos de Covid

miércoles 21 de octubre de 2020 | 4:18hs.

Otros siete casos de coronavirus se informaron en la tarde de ayer en Misiones, y con estos nuevos el registro total asciende a 221 contagios desde que se detectó el primero en marzo pasado y octubre llegó a los 115 diagnósticos en 20 días.

Uno de ellos se supo en horas de la mañana de ayer, cuando con un cartel en la puerta anunciaron el cierre de la sucursal Posadas del Banco Nación, frente a la plaza 9 de Julio de la ciudad, para limpieza y desinfección.

El paciente es un joven de 31 años que manifestó síntomas y procedió a realizarse el hisopado que finalmente dio positivo.

José Luis Ruiz Moreno, secretario general del sindicato La Bancaria, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y confirmó que por el hecho se cerraron las puertas de la entidad “y la gente que trabaja en el lugar permanece aislada en sus casas y se va a hacer la limpieza del edificio”.

Sobre el paciente, aclaró que “es un joven que se encarga de la secretaría, no atiende al público pero hay casos en los que pudo haber ocurrido, estos sectores están aislados con mamparas y se dan turnos para temas puntuales que quiere tratar el cliente”.

Luego detalló: “Nosotros mandamos material a todos los bancos sobre cómo actuar al respecto y en caso de cualquier síntoma al instante se tiene que aplicar el protocolo. Hoy estamos ordenados con un protocolo cerrado, se cuida tanto al personal como a los clientes porque esto sigue vigente y no nos podemos quedar dormidos”.

Por otra parte, remarcó que no se conoce cómo sucedió el contagio, “seguramente el banco sí lo sabe y pasa que al dar positivo se toma la decisión de proceder al aislamiento, control y limpieza que es el protocolo que se utiliza en todos los bancos”.

Además se mostró preocupado por la gran cantidad de clientes que acuden a las entidades bancarias de toda la provincia. “Estamos buscando que se controle eso porque hay algunos bancos que están dando demasiados números y la atención no es buena porque sólo hay un 50% del personal trabajando”, señaló.

El referente sindical confirmó que la limpieza de la sucursal céntrica se realizó durante toda la jornada de ayer y hoy volverá a operar con el 50% del personal y atención reducida a los clientes. “Ese es el protocolo que se va a utilizar porque el banco debe seguir funcionando”, sostuvo.

También indicó que hoy vuelve a operar la sucursal del Banco Nación de Jardín América que permanecía cerrada luego de que uno de sus empleados diera positivio al testeo de coronavirus tras presentar síntomas.

Otros contagios

Además ayer se confirmó que uno de los casos que fueron notificado el lunes en un hombre de 43 años corresponde a un empleado de la firma comercial Musimundo sobre la avenida Uruguay de la capital misionera. El lugar permanecía ayer cerrado, sin atención y todos los empleados fueron testeados, detectándose otros dos casos en pacientes masculinos de 44 y 41 años que fueron comunicados en el parte de ayer. Se prevé que el local vuelva a abrir esta semana con atención y personal reducido.

Los otros casos de ayer se notificaron en una mujer de 44 años que reside en Puerto Iguazú y tiene nexo epidemiológico establecido; un paciente de 52 años que reside en la capital provincial; una mujer de 41 años que tiene domicilio en Garupá y una paciente de 42 años de Posadas.

Todos los notificados en la tarde de este martes permanecen en aislamiento domiciliario por tener síntomas leves de la enfermedad.

De esta forma, hay 52 casos activos de Covid-19 en la provincia: 46 externados y seis externados. Las personas que actualmente están transitando la enfermedad se distribuyen en Posadas (27), Puerto Iguazú (8), San Javier (6), Oberá (2), Puerto Esperanza (2), Garupá (2), Puerto Rico (1), Puerto Libertad (1), Apóstoles (1), Wanda (1).

En tanto, la cifra de recuperados es de 165 y la de fallecidos se mantiene en cuatro. El parte epidemiológico destaca también que 2.028 personas se encuentran en aislamiento domiciliario por catorce días por haber ingresado a la provincia desde zonas de riesgo.



Marcha atrás con cuarentena en aldea mbya

Tal cual lo informó El Territorio en su edición de ayer, la mujer de 23 años de la aldea Katu Pyry de San Ignacio, que fue contabilizada como paciente Covid-19, fue testeada una vez más arrojando negativo para PCR Covid e integra ahora la lista de recuperados.

En ese marco, desde la Municipalidad y el Comité de Crisis de San Ignacio informaron a este medio que se levantará la cuarentena impuesta a toda la aldea mbya donde residen 34 familias.

Interrogante

Este caso, el primero en una aldea mbya, representó un gran interrogante entre las autoridades sanitarias ante las dudas que generó no poder identificar cómo contrajo el virus la mujer.

“Ella vino a Posadas (al Hospital Materno Neonatal) a tener su bebé y dio positivo a Covid, por protocolo se testean a los pacientes antes de un tratamiento o intervención. Pero viendo su historial, el último control hospitalario fue hace un mes y no salió más de la aldea, hicimos todos los bloqueos sanitarios, no encontramos a nadie que podría haberla contagiado, no había nexo. Entonces le hicimos otra prueba y dio negativo”, explicaron.

“Ella no tuvo Covid. Es negativo y para sacarle de los positivos se lo caratula como recuperada”, insistieron ayer las autoridades.

Sobre los test de PCR real time, único método que usa la provincia desde que arrancó la pandemia, se aclaró: “Estos test tienen porcentajes de falso positivo y falso negativo, en este caso fue un falso positivo”. “La muestra se puede contaminar, ha pasado en otras provincias, nos hemos asesorado sobre cómo actuar”, añadieron.

El pasado 7 de octubre había sucedido algo similar con el paciente 136, un hombre de 96 años oriundo de Concepción de la Sierra que fue internado en Posadas por una fractura y dio positivo para coronavirus, pero ante dudas en el diagnóstico y no establecer nexo alguno, se realizó una contraprueba que resultó negativa y al día siguiente se lo calificó como recuperado.