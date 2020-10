No habrá castigo para el Kun Agüero

lunes 19 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Sergio Agüero volvió a las canchas después de más de cuatro meses afuera por la rotura del menisco externo de su rodilla izquierda, y en su primer partido, el Kun protagonizó una situación que generó una gran polémica. Es que en pleno encuentro frente al Arsenal, tras discutir por una jugada, el argentino tomó del hombro a Sian Massey-Ellis, jueza de línea del partido.

Sin embargo, tal como informó The Guardian, finalmente la FA decidió no investigar lo sucedido, por lo que Agüero finalmente no será sancionado por el hecho. Desde la máxima entidad del fútbol inglés no consideraron grave lo sucedido, por lo que no avanzarán con el caso.