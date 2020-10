Escapada de fin de semana: disfrutar de lo que es nuestro

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Una escapada al interior de Misiones después de tantos días de encierro es ya casi un viaje necesario. Siguiendo los protocolos necesarios para evitar el contagio del Covid-19 y manteniendo distancia social es posible salir de casa y disfrutar de las maravillas que tiene la provincia a lo largo de su territorio.



Así lo hizo Luis Samudio, que el primer fin de semana de octubre decidió visitar los Saltos del Moconá, que se ubican dentro de la Reserva de la Biósfera Yabotí, en el municipio de San Pedro, a unos 337 kilómetros de Posadas. En el corazón del parque, los Saltos del Moconá conforman un espectáculo único en el mundo, producto de una falla geológica sobre el río Uruguay, entre las desembocaduras de los arroyos Pepirí Guazú y Yabotí (del lado argentino), y los ríos brasileños Serapiao y Calixto.



A través de una agencia de turismo, el viaje de Luis se dio con un clima que acompañó la jornada y permitió disfrutar del agua. “Estuvo espectacular”, dice Luis, que comentó que durante todo el viaje y estadía utilizó alcohol en gel, hubo distanciamiento social, hubo una persona en butacas de dos y si del lado ventanilla había una persona. Jardín América fue la única parada, que sirvió para desayunar y retomar viaje por la ruta 7.



“La verdad que fue un poco raro, diferente, en restaurante había otras personas, pero cuando fuimos a hacer el recorrido en lancha éramos solo nosotros y se ocuparon dos lanchas. Fue espectacular el paseo, era la primera vez que lo hacíamos. Hermoso paisaje muy lindo los saltos”.



Como positivo se destaca que ahora los paseos en la provincia son más tranquilos, Misiones para misioneros, que disfrutan de lo que les es propio. En este sentido Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo de Misiones, comentó a El Territorio que “en el caso del Moconá los paseos en lancha -como cualquier traslado- no se hacen con la capacidad completa, sino que al 50 por ciento, lo mismo pasa con las combis turísticas. Hay más salidas en lancha pero por la capacidad de personas que pueden salir en cada una, alrededor de cinco o seis, y no doce como era anterior a la pandemia”.



Un día en mi provincia

Los fines de semana de octubre se prestan para salir un rato, o un día completo. Las distancias son cortas y los paisajes no tienen comparación. Volver a enamorarse de Misiones es una de las tareas para hacer en lo que resta del aislamientos social.



“Aparte de la belleza de los saltos, hicimos el recorrido de senderos, visitamos otro salto más pequeño. Fue muy buena la convivencia con el grupo. Excelente la coordinadora Yanina, muy predispuesta al servicio. También el conductor del micro, Walter. En síntesis, a pesar de la pandemia, todo nos gustó. Muy lindo, disfrutamos mucho de nuestra Misiones”.



Los parques provinciales habilitados para el turismo interno son el Parque de la Cruz y Reducción de Santa Ana, Parque Saltos del Moconá, Reducción de San Ignacio, Reducción de Loreto, Reducción de Santa María y el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní de Corpus Christi de Corpus de 9 a 18.



“Los protocolos siempre apuntan a mantener la distancia social, al uso del barbijo como algo elemental y en los atractivos provinciales lo primero con lo que se encuentra el visitante es con arco sanitizante, pero lo más importante es el barbijo y la distancia social”, dijo Degiusti apuntando que la responsabilidad social es el mejor remedio.



El funcionario también comentó que hoy habrá un menú especial en los restó de la Cruz de Santa Ana, Saltos del Moconá y Salto Encantado por celebrarse el Día de la Madre.



“En el único lugar donde hay que sacar turno es en las Cataratas, pero en los otros tres destinos hay que llegar antes de que se complete el cupo”, indicó. Así que para agasajar a mamá, Misiones también se convierte en un regalo más que especial.



Inicio del paseo

Moconá significa, traducido del guaraní, “el que todo lo traga”. Los saltos son cataratas de hasta 14 metros (dependiendo del caudal del río), que durante tres kilómetros interrumpen el curso del río Uruguay. La característica que los hacen únicos en el mundo es que se forman debido a una falla geológica paralela al río, a diferencia de, por ejemplo, las Cataratas del Iguazú, que son perpendiculares al cauce y alcanzan profundidades de hasta 140 metros.



En la zona del embarcadero, el río Uruguay se hace más angosto. La costa opuesta pertenece a Brasil, que no necesita embarcarse para poder ver los saltos ya que los tiene de frente. El país vecino cuenta también con una reserva natural protegida denominada Parque Estadual do Turvo, y a los saltos los llama Saltos do Yucumá.



Armados con gordos chalecos, se aborda uno de los gomones y se inicia el recorrido, que tiene aproximadamente 1.600 metros navegables. Si bien resulta bastante tranquilo al principio –a la izquierda, la pared vertical de piedra deja escurrir tímidos chorros–, a medida que se avanza se forma una cortina casi continua de líquido, y el poder del agua se evidencia en estruendo y espuma. Por momentos, el spray dificulta la visión y todo lo moja. El piloto se suma al juego, se acerca más a la pared y la ducha se hace efectiva. La experiencia es por demás impactante y divertida. Se puede aprovechar para saludar a la gente del gomón vecino, dar unos cuantos gritos, levantar los brazos, y volver a ser niños durante los 20 minutos que dura el paseo.

Protocolos para "turistas"

Previo al ingreso a los predios, serán recepcionados por un operario que estará equipado con todos los elementos de seguridad, tapabocas, mascara facial y guantes, quien será el encargado de verificar el uso correcto del tapaboca, de guiar y controlar el paso de cada individuo por la cabina de desinfección. Luego accederá a una bacha para el higienizado de manos e informará a los turistas de las prácticas que viene implementando el establecimiento para reducir posibles riesgos. Una vez realizadas estas acciones, se procederá a la medición de temperatura mediante un termómetro infrarrojo. Si la persona no presenta una temperatura superior a 37°C, se le permitirá el ingreso. Si la temperatura es superior, no podrá ingresar. Luego, podrá acceder al sector de boletería, respetando la distancia . Se registrarán los datos del visitante y si tuvo el virus o si estuvo en contacto con una persona contagiada.