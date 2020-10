‘Oberá en cortos’, una ventana virtual al mundo

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

La 17° edición del Encuentro Internacional de Realizadores Oberá en Cortos finalizó ayer.



Si bien este año los amantes de la pantalla grande no pudieron disfrutar del evento de manera presencial, la propuesta se llevó a cabo desde la virtualidad y propició un espacio de encuentros, aprendizaje y comunicación con otros lugares del mundo.



El evento contó con la participación de 775 usuarios, quienes se registraron en la plataforma exclusiva www.oberaencortos.com para poder disfrutar de las charlas, proyecciones de cortos, medios y largometrajes, entrevistas y talleres que ofreció el evento durante cinco días.



En ese sentido, Matías Njirjak, coordinador general de Oberá en Cortos, destacó que “la virtualidad nos permitió llevar nuestra pantalla a otros países del mundo. Pudimos ampliar nuestro cupo de participación”. Asimismo aseguró que el próximo año, si vuelven los eventos presenciales, planificará un Oberá en Cortos híbrido “articulando lo digital con lo presencial”.



En referencia a la apuesta, el coordinador señaló a El Territorio que “hacer esta plataforma de video fue nuestra gran conquista. Veníamos planificándolo hace un par de años y el contexto actual nos empujó a materializar el proyecto. Es algo que nos queda de ahora en más y que podemos seguir explotando”.



Es que, entre las bondades que ofrece la virtualidad, se destaca la posibilidad de conexión y comunicación desde cualquier punto del globo. Tal es así que esta edición contó con la participación de usuarios del resto del país, Brasil y Paraguay (como de costumbre) pero asimismo hubo participantes de Panamá, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Noruega, Costa Rica, Ecuador y Chile, entre otros lugares del mundo.



Por otra parte, se llevaron a cabo seis talleres a los que se inscribieron 120 personas. Las capacitaciones (de 8 horas cada una) destinas a la comunidad audiovisual se llevaron a cabo sobre ‘cine guerrilla e independiente’, ‘realización de videoclips’, ‘producción de contenidos audiovisuales de no ficción con smartphones’, ‘introducción al diseño y producción de narrativas expandidas de no ficción’, ‘dirección de arte audiovisual’, y ‘montaje documental’. Además, dos proyectos de cortometrajes fueron seleccionados para una clínica en Dirección de Arte.



Por otra parte, entre las proyecciones transmitidas en vivo (que también podían verse On Demand durante los días que duró el encuentro) el streaming más visto fue el estreno de Mbopa, el mediometraje de Aimará Schwieters, que contó con alrededor de 400 usuarios conectados. En tanto, durante la visualización del otro estreno, Los errantes de Irene Franco, la proyección debió ser suspendida, y reprogramada para ayer, por la rotura de un cable de fibra óptica de la red capricornio. “Es otro aprendizaje que nos deja este tipo de encuentros que tiene que ver con que los organizadores solamente podemos manejar el evento en un 50 por ciento. La grilla, imagen y proyección que sale desde el streaming de Oberá en Cortos es algo que manejamos. Pero después tenés un montón de factores que no los podés solucionar en caso de que fallen”, reflexionó el coordinador.



De todas maneras, “apostamos al desarrollo de una plataforma que nos permitió tener no sólo streaming en vivo sino también video on demand. Es decir, que el público podía visualizar la película en el momento que quería. Y eso funcionó correctamente”.



Aunque varios festivales se llevaron a cabo en formato streaming, Oberá en cortos fue uno de los primeros del país en innovar con una plataforma de contenidos disponibles las 24 horas. “Fue nuestra gran apuesta implementar ese servicio: que alguien que no pudo participar de la proyección en vivo pudiera hacerlo a la madrugada, a la mañana o a la hora que sea. Nos sentimos orgullosos de eso”, detalló Njirjak, al tiempo que resaltó que “la idea es seguir transmitiendo contenido ya sea quincenal o semanal, con retrospectivas de distintas ediciones del festival, estrenos y demás opciones. Queremos que esta plataforma se mantenga con el tiempo y que sea una alternativa más para la gente”.



Para la noche de ayer, la última, estaba prevista la proyección de Los errantes, además de charlas, otros contenidos y un reconocimiento especial con perspectiva de género, denominado Caá Yarí del audiovisual, a personas con destacada labor en este ámbito artístico del territorio provincial y regional. La distinción inaugural le fue otorgada a Ana Zanotti, primera presidenta de la Red, realizadora de cine documental y antropóloga social.





Detalles del evento

775

Es la cifra de registrados en la plataforma web oberaencortos.com,para ser parte del festival.



120

Es el total de inscriptos a los 6 talleres que se llevaron a cabo durante los días de festival



400

Es la cifra aproximada del total de usuarios que visualizaron en streaming directo la proyección más vista del festival: el mediometraje Mbopa.