Eva sorprendió con su nuevo cambio de look “Hola al corto”

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Eva De Dominici (25) sorprendió a los más de 2,5 millones de seguidores que tiene en Instagram al publicar una foto con su nuevo y radical cambio de look: le dijo chau al pelo largo.



La actriz argentina, que vive desde hace un tiempo en Los Ángeles junto a su pareja Eduardo Cruz (35) y su hijo Cairo (1), tomó la decisión de cortar su cabello bien corto y dejar sus rulos naturales, aumentando el volumen de su cabellera y luciendo un estilo innato.



“Hola al corto”, escribió en el posteo en el que hizo público su nuevo look. Solamente eso, ya que la idea era resaltar el gran cambio.



Rápidamente muchos de sus seguidores le escribieron para felicitarla y no escatimaron en elogios a la hora de describir lo bien que le quedó el cambio.



Lo mismo pasó con sus colegas: Natalia Oreiro le escribió “Hermosa”, mientras que Delfina Chaves agregó: “¡Qué locura!“.



Luego, compartió una foto en blanco y negro y siguió cosechando buenas críticas por su nuevo estilo.



La última aparición de la actriz con su gran melena fue hace unos días, cuando compartió una tierna imagen junto a su hijo en una playa en California, para celebrar el primer añito de Cairo: “Un año atrás me convertía en la mamá de esta maravilla. Feliz primer año, Cairo”, escribió para acompañar la imagen donde se la ve con el nene en brazos.