Denuncian que El Pepo dio shows sin autorización y piden que vuelva a la cárcel

jueves 15 de octubre de 2020 | 9:15hs.

Las familias de las víctimas del accidente que protagonizó Rubén Darío “Pepo” Castiñeiras pidieron que se revoque la prisión domiciliaria del cantante ya que, e sostienen, realizó shows sin autorización de la Justicia. Además, aseguran que no cumple con las condiciones impuestas para la morigeración.



El músico cumple el beneficio desde el 19 de diciembre, en la casa que comparte con su pareja, Josefina Cúneo, en Santos Lugares.



Marcelo Biondi, el abogado que representa a los familiares del manager Ignacio Abosaleh y el trompetista Nicolás Carabajal, ambos muertos en el accidente, nunca estuvo de acuerdo con la medida y este miércoles pidió que el cantante de cumbia regrese a la cárcel.



“Basta de privilegios, la ley debe ser igual para todos”, dijo Biondi a TN.com.ar. “No estoy en desacuerdo con las prisiones domiciliarias de los imputados en los que se neutralizan los peligros procesales. No es este el caso: El Pepo hace lo que quiere”.



“Desde hace varios meses trabaja, comercializa temas musicales y shows para los que se venden entradas e, incluso, como es de público conocimiento, en algunos casos son publicitados por el programa ‘Pasión de Sábado’”, denunció el abogado.



Biondi remarcó que el cantante no tiene autorización para este tipo de actividad, que provoca “angustia permanente y re victimización a los familiares de las víctimas”.



Incluso, detalló en el escrito que hace pocos días lanzó un nuevo tema que hace referencia al accidente. “Tal angustia ha influido sin dudas en el deterioro de la salud de los familiares”, aseguró.



Por otro lado, el abogado señaló que “El Pepo" no realizó “el tratamiento psicológico y psiquiátrico que fue ordenado por la Justicia”. E insistió: “Comenzó a realizar shows con venta de entradas previas –vía streaming- sin la autorización judicial extendiendo la morigeración oportunamente concedida, realizando actividades laborales públicamente por decisión propia al menos desde enero de 2020”.



Para Biondi, los eventos que el músico hace desde su hogar “desvirtúan la resolución de la prisión domiciliaria concedida y demuestran a todas luces una falta total de interés en obtener o informar" al juzgado.



Por su lado, el defensor del músico, Miguel Ángel Pierri, minimizó el pedido de la querella al considerar que “El Pepo” no incumplió con ninguna de las condiciones impuestas.



Castiñeiras está imputado por “homicidio culposo sextuplemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, conducir bajo los efectos de estupefacientes y alcohol en sangre, a un exceso de velocidad de más de 30 km/h. de la velocidad máxima permitida en el lugar, por mediar culpa temeraria y por ser más de una las víctimas fatales”.



El caso

El 20 de julio de 2019 murieron Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal a causa del vuelco de la camioneta que manejaba “El Pepo” en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores.



Los peritos determinaron, tras las tareas investigativas, que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre mientras conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima era de 80.