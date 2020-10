Nueva reunión para acuerdo salarial de municipales en San Pedro

martes 13 de octubre de 2020 | 11:40hs.

A primera hora de este martes, el intendente de la localidad de San Pedro, Miguel Dos Santos, acompañado por el concejal Enso Adoryan y contador, llevó adelante una reunión con empleados municipales en el SUM de Acción Social a fin de presentar una nueva propuesta salarial que incluye un 30% de aumento en las Asignaciones Familiares, mil pesos al básico y cuatro mil pesos no remunerativos. Sin embargo desde ATE, solicitaron informe y dan continuidad al paro.



Al parecer la reunión se realizó sin la invitación formal al gremio que representa a los empleados municipales, quienes no estuvieron presentes por lo que enviarán una nota al Ejecutivo Municipal, solicitando un informe sobre la nueva propuesta, que habría sido aceptada por los empleados presentes en el encuentro, que además fue propicio para recalcar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.



Distinta a la propuesta presentada la semana pasada, en esta oportunidad el alcalde ofreció un incremento de mil pesos al básico y cuatro mil no remunerativo, que sería incluido en los haberes en dos etapas; dos mil pesos en octubre y los restantes dos mil en noviembre. Además ofrecieron 30% de aumento en las asignaciones familiares, lo que fue aceptado por los empleados presentes.



No obstante, desde ATE muestran malestar al no haber sido convocados de manera formal por parte del Ejecutivo, como gremio que representa a los trabajadores y luego de un debate realizado en la seccional de San Pedro, decidieron solicitar un informe acerca de lo tratado en la reunión e informaron la continuidad de la medida de fuerza sin asistencia al lugar de trabajo, manifestándose frente a la municipalidad.

Te puede interesar

Ultimas noticias