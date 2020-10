José María Listorti dio positivo en coronavirus

martes 13 de octubre de 2020 | 9:10hs.

José María Listorti confirmó -en un video que colgó en su cuenta de Instagram- que dio positivo en coronavirus. El conductor de Hay que ver contó que tuvo fiebre, pero no presentó otros síntomas.



“Ayer domingo me desperté con un poco de fiebre y dolor de garganta. Como se recomienda en estos casos, activé el protocolo, me hice un hisopado y soy COVID-19 positivo. Me siento bien. Hoy ya no tengo fiebre. No perdí el olfato, tampoco el gusto. Estoy bien, simplemente tengo un dolor corporal”, detalló la figura de El Nueve en la grabación.



El ex VideoMatch indicó que tanto su mujer como sus hijos están en perfecto estado. “La mayor preocupación fue por mi familia. Ellos están bien, no presentaron síntomas. De todos modos, yo estoy aislado en una habitación de la casa”, afirmó el humorista.



Hace unos días, Denise Dumas reveló que su pareja, Martín Campi dio positivo en coronavirus, y al poco tiempo, ella también presentó algunas señales de haberse contagiado.



“El lunes a la noche me dijo ‘no me siento muy bien’. Le toqué la frente y tenía 38 grados de fiebre. Llamamos a la prepaga y, en las primeras horas del martes, lo vinieron a hisopar. Nos dieron el resultado rápido y nos enteramos que es COVID positivo”, explicó la conductora.



La compañera de Listorti mencionó que cuando Campi empezó a presentar síntomas, ella y sus hijos tomaron ciertas restricciones. “Obviamente, apenas él se sintió mal, todos en la casa decidimos aislarnos. Lo raro es que, antes de enterarse del resultado, Martín casi no salía de la casa. La que más lo hacía era yo, las veces que me tocó ir al canal”, detalló.



Dumas indicó que su pareja todavía presenta algunas complicaciones de salud. “Aún está con mucha fiebre y tiene dolor de cuerpo, pero por suerte no tiene otros síntomas”, precisó.



Aunque ella no se sometió a un hisopado para saber si también tiene COVID-19, el cuerpo empezó a darle señales que la hicieron caer en la conclusión que también se contagió. “Ayer por la tarde, yo tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. Dije ‘acá hay algo que no está bien’. Me empecé a sentir mal. Y ahora sí, me duele el cuerpo y al respirar también. Yo me podría hacer el hisopado, pero no tengo ninguna duda del diagnóstico. Con los chicos no sabemos porque pueden presentar síntomas o no", describió.



Por último, la figura de El Nueve reveló que, si bien con sus hijos intentan no estar todos en un mismo ambiente de la casa, eso le resulta prácticamente imposible de cumplir. “Nosotros estamos todos juntos en casa. Pasa que yo me tengo que ocupar de todos, preparar la comida, hacer las cosas de las casa. Aunque me cuesta un montón, trato de hacer el esfuerzo. Ayer no me podía levantar de la cama del dolor del cuerpo. Quería ir a la cocina y me quedaba dormida. Los chicos me dieron una mano con la casa, pero Martín siguió con fiebre, no pudo hacer nada y lo tuve que cuidar”, finalizó.



Te puede interesar

Ultimas noticias