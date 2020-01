Nazarena se ríe de sí misma

Lunes 27 de enero de 2020

Nazarena Vélez decidió compartir desde su cuenta de Instagram algunos videos retro en los que se pudo ver su paso por distintos programas de la televisión. El detalle fue que la actriz se animó a realizarse una fuerte autocrítica y con mucho humor, fiel a su estilo sin filtro.

Y es que en uno de los videos, una joven Nazarena dice: “Yo soy pueblo”, por lo que la rubia reflexionó picante desde su mirada actual: “¡Calmate, Evita! Estoy mirando cosas en YouTube y no puedo creer el tupé que teníaaaaaaa para todo. Presten atención cuando clavo ‘Yo soy pueblo’, la no reacción de la tribuna”, cerró Velez junto a unos emoticones sonrientes.

En pocas horas su publicación recibió miles de like y muestras de afecto de sus seguidores.